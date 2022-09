La pañoleta verde del Congreso

La discusión sobre la despenalización del aborto en Morelos está superada. El 7 de septiembre de 2021, la resolución unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad de la criminalización del “aborto de manera absoluta” y se pronuncia por primera vez “en favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales”. La determinación obliga a todos los jueces de México, federales y locales, a considerar la inconstitucionalidad de las normas penales que criminalizan el aborto, entre ellas “los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en estos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción”. Frente a ello, el Congreso del Estado de Morelos tendría que haber modificado desde hace meses los artículos 115 al 119 del Código Penal para el estado de Morelos en el sentido que dicta la resolución de la Corte, y ya poniéndose más generoso con los derechos de las mujeres, le habría entrado seriamente a las discusiones para modificar las leyes estatales de Salud, Educación y otros ordenamientos, para favorecer que el aborto sea no sólo no punible, sino legal y seguro para las mujeres que así lo decidan en el estado de Morelos.

Por supuesto, entre los conflictos internos recién superados por la LV Legislatura, el tema del aborto no pudo ser discutido y mucho menos resuelto en el Legislativo local que lo ha pospuesto para el próximo año. Y aunque eso no significa que el Congreso morelense invalide de forma alguna el dictamen de la Corte, que siguen obligados a acatar los jueces, si se traduce en desperdiciar la enorme oportunidad de: 1) demostrar el compromiso de la legislatura con la agenda de las mujeres morelenses (que ha sido en el mejor de los casos pospuesta, pero en muchos ignorada, torcida, o mal atendida); y 2) ir más allá de lo instruido desde fuera y procurar la solución integral a un problema grave social y de salud pública que lesiona los derechos y las oportunidades de cientos de mujeres cada año.

Si hacemos caso a las colectivas feministas que presumen haber acompañado a 200 mujeres en procesos de aborto hasta el mes de agosto, en Morelos se practican por lo menso 25 interrupciones voluntarias del embarazo cada mes. Aún con ello, de acuerdo con cifras del sector salud, el 25% de los embarazos en el estado (uno de cada cuatro) son de madres adolescentes. Hay un problema de educación sexual, pero también de falta de alternativas y de difusión de dichas alternativas en el sector salud y en las escuelas de Morelos.

Los embarazos a temprana edad no sólo truncan las oportunidades de desarrollo de las mujeres, ponen en riesgo la vida y salud de la madre y están asociadas con la aparición temprana de cáncer cervicouterino. El impacto de la penalización y los estigmas sociales contra el aborto voluntario afecta primordialmente a las mujeres, pero en términos más generales, tiene impactos sociales, económicos y de salud pública. Legislar sobre el aborto seguro entonces resulta un asunto de sentido común.

Las marchas de colectivas pro aborto tendrían que servir no sólo para visibilizar el problema, sino para que el Estado reconozca la urgencia de incluirlo en la agenda pública para preparar una legislación y una serie de políticas públicas de avanzada orientadas a proveer aborto legal, seguro y hasta gratuito, pero también garantizar el acceso fácil a métodos anticonceptivos y el obligatorio a una educación sexual científica y de calidad desde temprana edad. De otra forma, la despenalización sigue siendo insuficiente para el tamaño del problema por el que atraviesa Morelos.

Las diputadas reconocen que el tema del aborto es uno de sus grandes pendientes. La sociedad parece respaldar iniciativas de aborto seguro cada vez más. Probablemente sea el momento de entrarle sin temor a la discusión.

