La oposición depende de Morena

Desde el simpatizaje lopezobradorista últimamente tan de moda en Morelos, se percibe que la oposición está tan muerta como enterrada para las elecciones del 2024 y hasta se considera al ex gobernador, Graco Ramírez, como un operador de privilegio para la alianza que podría contender con Morena por la gubernatura estatal. Lo cierto es que, en un estado tan convulsionado en lo político, cualquier cosa puede pasar, por lo que los asertos con los que desde el medio oficialismo se observa a la oposición suelen resultar mayormente falsos aunque, hasta un reloj descompuesto acierta dos veces al día.

Primero parece una inocentada el creer que “la oposición” funciona como un bloque compacto y congruente. Por supuesto que el ex gobernador Ramírez hace lo que puede para ser notable en algunos círculos, buscará influir, igual que otros políticos como el también ex gobernador Marco Adame Castillo, en la nominación de candidato aliancista, pero nunca como ahora había tenido, cualquiera de los dos o ambos, tan pocas canicas para apostar en un proceso interno. Esto podría no ser mucho, en tanto el resto de los actores de la oposición, incluidas las dirigencias partidistas, tampoco tienen mucho con qué apalancar decisiones al interior.

Las cartas opositoras visibles al momento no parecen ser opciones triunfadoras: José Luis Urióstegui, Ángel García Yáñez, Manuel Martínez Garrigós, Laura Ocampo, Rosalina Mazari y Alfonso Duarte Múgica, van desde la complicación extrema hasta la vacilada. Al momento, ninguno de ellos tendría con qué competir salvo con los aspirantes de Morena que están al fondo de las preferencias. Eso podría significar una enorme complicación, aunque alguien dirá que en el estado de México una candidata francamente mala, Alejandra del Moral, postulada por el PRI, logró el 44 por ciento de los votos; pero tendríamos que acotar: primero, sólo hubo dos candidatas; y segundo, perdió frente a otra opción terrible, como Delfina Gómez, postulada por Morena.

Los aliancistas apuestan, a lo mejor con algo de razón, a la ruptura de Morena una vez que su candidata o candidato a la gubernatura del estado sea definida. La idea es que a partir de ello, los grupos internos en pugna se alejarán del partido y la campaña y será posible negociar con ellos ya sea la candidatura o la operación política, en los mejores escenarios; o que el PT, PVEM y Nueva Alianza, los previsibles aliados de Morena, abanderarían a candidatos damnificados del proceso interno y fragmentarían la intención de voto que tienen los guindas, como ocurrió en Coahuila. Tampoco hay elementos que pudieran asegurar que tal cosa ocurrirá.

Es muy probable que, más cercanos a las elecciones, los operadores de Cuauhtémoc Blanco que le han servido hasta ahora sólo para minar a Morena en el estado, lo acompañen en su aventura en pos de un nuevo cargo de elección popular. El escenario tiene mayor posibilidad de ocurrir si, como todo apunta, el grupo del gobernador pierde el proceso interno, más si ello pasa contra Rabindranath Salazar o Lucy Meza. Una nominación así complicaría mucho el escenario para la oposición en Morelos.

El resto de los aspirantes, Juan Ángel Flores, Margarita González, Rafael Reyes, Juan Salgado, Cecilia Rodríguez, Víctor Mercado, podrían provocar una mayor o menor pérdida en las filas de Morena. Si esa fuga pudiera significar mayor posibilidad de triunfo para los aliancistas depende de muchos otros factores, entre ellos, quién será el candidato y qué tan capaz pudiera ser de convertirse en el símbolo de un antimorenismo que crece en Morelos en gran medida gracias a las pifias del gobernador y los conflictos entre las facciones del partido.

Por ahora cualquier escenario es pensable dentro de Morena y eso implica necesariamente que los niveles de influencia de los actores que organizan la alianza opositora en el estado también podrían cambiar.

Por lo pronto, si se atiende a resultados electorales recientes, el PRI en Morelos esta lejos de llevar la mano en una alianza opositora, pero los índices de votación del PAN tampoco son como para presumir mucho. La fórmula que parecería más exitosa en una alianza de partidos de oposición incluiría a Movimiento Ciudadano, que tuvo el 7.7% de los votos para diputados en el 2021, pero ellos ya decidieron ir sólos. De acuerdo con los mismos parámetros de medición, la alianza PRI, PAN, PRD, tendría alrededor del 23.5% de los votos, y eso no alcanza.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx