La intriga contra Patricia Izquierdo

Es muy difícil imaginar la reunión en que se habría maquinado la forma de llevar a la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo, a prisión durante seis meses. Habían pasado ya varios meses de la administración de Cuauhtémoc Blanco y la promesa de llevar a la cárcel a su antecesor y a quienes le hubieran ayudado a las corruptelas que denunciaba el ex futbolista desde que era alcalde y luego en campaña, amenazaba con ser un enorme reclamo. A eso se sumaba la falta de resultados en materia de seguridad pública, desarrollo económico, desarrollo social, previos a la pandemia que serviría después de excusa para el bajo rendimiento del Ejecutivo.

Probablemente en alguna comida o reunión informal de esas que se acostumbran en el gobierno estatal, alguien pudo haber reclamado la falta de avances en todas las áreas. En un escenario así de tenso, habría sido sencillo asegurar que el combate a la corrupción del pasado, podría darle al gobernador espacio suficiente para dominar la agenda política local; y también para que alguien decidiera armar un caso que garantizara la aprehensión de algún funcionario, por ejemplo, la ex secretaria de obras, área donde la sospecha de corrupción ha existido casi desde siempre.

Como eso de comprobar las sospechas de corrupción no parece ser sencillo, alguien debió pensar en lo más simple: producir las evidencias. Y para ello se fotocopiaron firmas que fueron colocadas en documentos que “comprobarían” las irregularidades en el encargo de la ex secretaria. Así se integraría una de alrededor de 60 denuncias que la administración de Cuauhtémoc Blanco ha interpuesto contra la que le antecedió. Así también la Fiscalía Anticorrupción inició carpetas de investigación y logró la vinculación a proceso de la ex funcionaria. Con esa evidencia el juez la vinculó a proceso y después, al revisar la evidencia con peritos expertos, determinó la sentencia de libertad.

El abogado de la ex secretaria, Juan Manuel Vida Medina, acusa de esa fabricación de evidencia al gobierno estatal. Cuando la denuncia fue presentada a cargo de la Secretaría de Obras estaba Fidel Giménez, que fue obligado a renunciar por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, el 15 de mayo de 2020, fecha en que publicó una carta en la que se lee “En atención a sus instrucciones (del gobernador), presento a usted mi renuncia irrevocable al cargo”. Giménez era de las piezas más mediáticas de aquél primer gabinete de Cuauhtémoc Blanco y tenía un pleito abierto con el entonces alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, respecto de la obra pública en la ciudad, donde se concentraban sus esfuerzos. El escenario de las andanadas del secretario contra el alcalde era Twitter en la que era bastante activo.

En octubre de 2021, justo cuando se vinculó a proceso a Patricia Izquierdo, Fidel Giménez moderaría su postura al referir a una nota en que se citaban declaraciones suyas respecto a la forma de asignación de obras en la administración de Graco Ramírez, entonces publicó en Twitter: “Debo aclarar que las declaraciones que ahí se me atribuyen, son de hace más de tres años, es decir, extemporáneas. Llevo mucho tiempo dura del Gobierno de Morelos y por lo tanto ahora no cuento con información pertinente”. Si Fidel Giménez es o no el autor del desaguisado contra su antecesora es un asunto que la FIscalía Anticorrupción tendría que dilucidar, pero sin duda es en parte responsable de la colección de eventos desafortunados que acabaron con una mujer encerrada por seis meses mediante el uso de pruebas falsas.

Faltará ver si la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha intentado ir contra los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, tiene también los arrestos para indagar sobre las pruebas falsas en las que el dolo es más que evidente en tanto no derivan de una confusión de documentos o del incumplimiento de plazos, sino de una producción intencionada, por muy burda que haya sido; conforme a esa investigación podría derivarse aquella que forma parte de la otra acusación de la defensa de Patricia Izquierdo, la referente a una persecución política, que en su caso podría verificarse como una conducta recurrente del Ejecutivo en contra de quienes le sirvieron bajo el mando del ex gobernador Graco Ramírez.

Y por más que todo ello ocurra, ninguno de estos capítulos, por cierto, sirve para considerar que Graco y sus colaboradores hayan sido ejemplos de honestidad, en todo caso lo que queda claro es que Patricia Izquierdo no es culpable de los delitos de los que fue acusada en esa carpeta de investigación.





