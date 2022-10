La estrategia de seguridad de Cuernavaca

José Luis Urióstegui lo escuchó muchas veces en su campaña por la alcaldía de Cuernavaca, el Mando Coordinado no garantizaba la seguridad en la ciudad y la gente pedía al candidato hacerse cargo de la protección a la ciudadanía. Así que Urióstegui, que ya había sido director de seguridad pública municipal, consejero jurídico del gobierno estatal y procurador general de justicia, decidió reunir un equipo encabezado por Alicia Vázquez Luna, también con experiencia en materia de seguridad pública que diseñara una estrategia de seguridad para Cuernavaca.

Cuernavaca no ha firmado el convenio de Mando Coordinado para la policía del estado, el documento transferiría el control operativo de la policía al gobierno estatal, obligaría al municipio a pagar por una fuerza que no controlaría, y muy probablemente aumentaría los ya de por sí patéticos tiempos de respuesta de las fuerzas policiales a los llamados de la ciudadanía.

Los resultados de la estrategia de seguridad de Urióstegui en los primeros nueve meses del año no son sorprendentes; en enero, marzo, mayo, junio y agosto Cuernavaca registró menos homicidios dolosos que el año anterior; aún con ello el acumulado en el periodo es de 226 asesinatos, menos de los 252 que se registraron de enero a septiembre del 2021, con la ciudad bajo el mando coordinado. En robos a negocios, la administración de Urióstegui ha registrado más que sus antecesores en enero, febrero, abril, y septiembre; en lo que va del año han robado negocios mil 866 veces; en el mismo periodo del 2021 se habían registrado mil 940.

El robo de vehículos ha registrado un aumento del 6%, particularmente por las cifras de agosto y septiembre que sumaron 630 casos; Los secuestros bajaron 60%, las extorsiones en 44%, las lesiones 4%, la violencia familiar 26%; en contraste, los feminicidios se duplicaron (8 en lo que va del año), las violaciones aumentaron 28%, el robo a casa 4%.

En efecto, las cifras de la estrategia de seguridad de Urióstegui son bastante discretas, el aumento de casos en que se violenta a mujeres resulta especialmente angustiante y los robos a casas y vehículos están en niveles bastante homólogos con o sin mando coordinado; tranquiliza un poco el descenso en homicidios, extorsiones, secuestros. Respecto de la violencia contra mujeres, el Instituto de la Mujer de Cuernavaca parece muy enfocado en abatir el problema, aunque el proceso es mucho más lento que la exigencia de los ciudadanos por garantizar su protección.

Las quejas del gobernador respecto a que Cuernavaca no esté en el Mando Coordinado son obvias, pero las cifras de incidencia delictiva en el resto del estado tampoco son para presumir; el incremento en homicidios dolosos, feminicidios, robos, ataques armados a bares, resultan evidentes y se sustentan con las cifras oficiales, 759 homicidios dolosos, 26 feminicidios, 11 mil 181 robos, y así. La estrategia de Urióstegui ofrece resultados aún mediocres, pero en algunos delitos mucho mejores que los que se tenían con el Mando Coordinado. Pero la ciudadanía, quizá por lo visibles de los delitos recientes (registrados en videos y profusamente difundidos en redes sociales), o sólo por el hartazgo de tantos años con temor de ser víctimas de los criminales, es mucho más exigente.

Sin ser grandes expertos en seguridad, podríamos decir que probablemente convenga dar oportunidad a la estrategia de José Luis Urióstegui siempre que ponga mayor atención en los puntos flacos. Si ha logrado mantener los índices delictivos a la baja en algunos delitos, y en otros ha podido contener el crecimiento para no ser rebasado, con la policía escasa y envejecida de Cuernavaca, a lo mejor hay algo interesante ahí que debiéramos conservar. A final de cuentas, incluso en los delitos que no han logrado reducirse los números no son tan diferentes a los que se registraban con el Mando Coordinado.

Probablemente lo que tendría que trabajarse desde la sociedad, el Ayuntamiento y el Congreso del estado, es ver cómo más puede apoyarse a los cuerpos de seguridad de Cuernavaca, hacerlos crecer, rejuvenecerlos, fortalecer su equipamiento, reforzar su presencia. Si uno revisa los números, parece haber mucha posibilidad de una mejora real.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx