La escandalosa Feria de Tlaltenango

El ruido alrededor de la probablemente más antigua feria de Morelos debe entenderse en dos escenarios. Primero, el que cada año se gesta en torno al cierre por más de una semana de una de las cuatro avenidas vitales para la circulación vehicular en Cuernavaca y toda la incomodidad que de ello podría resultar, aunque la feria tiene mayor antigüedad que los automóviles; y segundo, el reciente derivado del control de los ingresos provenientes de los festejos, que no resultan nada despreciables y con ello el poder en uno de los pueblos más antiguos de la ciudad de la eterna primavera.

El primero es una discusión francamente inútil, por lo menos en los últimos treinta años, desde los primeros días de agosto algunos medios locales y algunos sectores de la sociedad empiezan con la retahíla discursiva: “ya va a empezar el martirio de la Feria de Tlaltenango”, y esas tres décadas han concluido de la misma manera, la feria se hace con todo y el cierre de la avenida Emiliano Zapata, la gente va a profesar su fe a la Virgen de Tlaltenango o a pasear, se queja del elevado precio de las mercancías y los alimentos y el 11 de septiembre se retiran los puestos y se reabre el tránsito en la avenida para que la conversación se mueva a otros temas. Poco se habla de la urgencia de habilitar alternativas viales que podrían agilizar el tránsito no sólo la duración de la feria, sino permanentemente, lo que sería una muy sana discusión.

La feria tiene más o menos 300 años, lo que la convierte en una de las tradiciones más arraigadas del estado y su capital. Los inconvenientes que ocasiona no tendrían que serlo en tanto la feria existe desde antes que cualquiera de los morelenses vivos y que deberían estar acostumbrados a ella. Es decir, el debate sobre la celebración de la Feria de Tlaltenango es francamente absurdo si no se acompaña de una discusión más a profundidad sobre el modelo de ciudad y la movilidad urbana en Cuernavaca.

El otro escenario del debate, en cambio, es preocupante en tanto trata de la autoridad, su legitimidad, del uso de recursos y en esencia del poder, en un microcosmos que ya ha generado los primeros brotes de violencia.

En esencia, la de Tlaltenango es un festejo pagano-religioso que, como muchas otras ferias en el mundo, sirve a los poblados para generar recursos por la vía del cobro de espacios comerciales para venta de artesanías, alimentos, golosinas, y otra clase de mercancías. Los pueblos a través de sus ayudantías o comités de festejos, o el propio ayuntamiento, son los responsables de recaudar las cuotas de comerciantes que pagan, a veces muy caros, los sitios callejeros en donde podrán instalarse temporalmente.

Como el dinero recaudado deriva de un festejo popular, son los pueblos quienes idealmente tendrían que ser beneficiarios del mismo y las más de las veces así es. El comité informa en una asamblea sobre lo recaudado y su destino (que pudo haberse definido previamente o se resuelve en la misma asamblea) siempre asociado con la mejora de las colonias y los pueblos que alojaron la celebración. Se trata de una muestra de transparencia comunitaria envidiable.

Pero en los últimos años, en Tlaltenango no todo era felicidad, había quienes calculaban en millones los ingresos económicos de la feria y advertían que tales ingresos no se reflejaban en beneficio comunitario. No era necesariamente un asunto de la alcaldía de Cuernavaca, que recibía apenas un porcentaje mínimo como cuota más bien simbólica por los gastos que tenía que hacer en la habilitación y mantenimiento del espacio. Las sospechas en torno al uso de los recursos de la feria por parte de la ayudantía municipal llevaron a los vecinos a organizar un comité exclusivo para el festejo, lo que de inicio pareció atinado. El problema es que sin las ferias, las ayudantías resultan prácticamente inútiles. Así que la ayudantía de Tlaltenango, enfrentada por cierto con la administración municipal desde su elección, ha intentado retomar el control de los cobros a comerciantes de la feria y sobre el destino de estos. Los manotazos pasaron el lunes de lo figurado a lo literal, aunque sin mayores consecuencias.

Por supuesto que el desaguisado será usado por Morena, partido que apoya al ayudante de Tlaltenango, para minar la extrañamente alta popularidad del alcalde, José Luis Urióstegui, una de las opciones de la oposición para contender por la gubernatura en el proceso electoral que ya inició.

