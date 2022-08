La destitución de los consejeros del Impepac

El Consejo del Instituto Nacional Electoral determinó la destitución de los consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Isabel Guadarrama Bustamante, Javier Arias Casas y Enrique Pérez Rodríguez. La historia de la caída de los tres se remonta al bastante desastroso período en que Ana Isabel León Trueba tuvo a su cargo el órgano electoral local en que los enfrentamientos entre la cúpula de consejeros obligaron al INE a nombrar a funcionarios del OPLE ante la incapacidad del consejo de construir acuerdos.

Los enfrentamientos entre los consejeros, y las omisiones de León Trueba, movieron a los consejeros mencionados a lo que el INE consideró la invasión de atribuciones exclusivas de la consejera presidenta, lo que al final motivó la muy tardía salida de los dichos.

El 18 de noviembre de 2020, el Consejo del INE determinó la destitución de la consejera presidenta del Impepac por negligencia, falta de cuidado y omisiones en sus funciones, de acuerdo con el dictamen que entonces se votó por amplia mayoría. Entonces también se votó en contra de la destitución de Isabel Guadarrama, Javier Arias y Enrique Pérez quienes el 8 de marzo del 2018, emitieron la resolución de iniciar un procedimiento ordinario sancionador en contra de Cuauhtémoc Blanco, entonces aún alcalde de Cuernavaca, por presuntas faltas a la ley electoral cometidas justo cuando fue candidato a ese cargo. El desaseo en el procedimiento lo convirtió en inaplicable.

Entonces, se entendió que los consejeros electorales habían atendido una resolución judicial (la que les pedía iniciar el procedimiento), pero para ello se habrían tomado atribuciones que no les correspondían pero habían respondido a la instrucción judicial. El problema es que, de acuerdo con el INE, los consejeros no habrían acatado con igual premura otras resoluciones judiciales, a pesar de haberse excedido en funciones y con ello incurrieron en responsabilidad administrativa electoral. Toda la historia, por cierto, data del mismo período y se relaciona con la excesiva contaminación de intereses ideológicos y partidistas dentro del Consejo Estatal Electoral.

Para muchos, el problema de origen es que el Impepac nació como una manzana podrida. En su momento, el INE omitió la revisión de los antecedentes partidistas de la aspirante a consejera presidenta, Ana Isabel León Trueba, quien había participado en las asambleas fundacionales de Morena y era una reconocida activista en la izquierda estatal. Tampoco parecía haber considerado las limitaciones de la consejera presidenta para la construcción de acuerdos, ni estuvo dispuesto a vigilar seriamente el desempeño del consejo del recién fundado Impepac.

Hay que revisar los antecedentes. En la reforma electoral del 2014, el INE asumió el control de los organismos locales electorales. A pesar de todos los beneficios que la reforma significó para la democracia (paridad de género, fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la ampliación de causales de nulidad de los comicios, un sistema uniforme de coaliciones, la prohibición a los partidos polìticos de compra de espacios informativos, entre otros), también significó para el INE la designación apresurada de 224 consejeros electorales para integrar 32 organismos pùblicos locales electorales. No fue un proceso simple, mucho menos en Morelos, donde pese al profesionalismo demostrado por el personal de servicio electoral, los consejeros habían sido tradicionalmente nombrados por cuotas de partidos políticos en el Congreso local. La tendencia, pese a los intentos del INE por erradicarla, se mantuvo durante mucho tiempo. No significa, necesariamente, que los consejeros electorales hubieran influido en los resultados de las elecciones, cada vez mejor calculados técnicamente. El problema en todo caso estuvo en la construcción de acuerdos, en la personalidad e independencia de los OPLEs ante algunas instancias de poder y, en el caso particular de Morelos en la etapa de León Trueba, en la retención o dilación de resoluciones judiciales que, cuando finalmente pudieron acordarse en los consejos electorales, era demasiado tarde para que surtieran efecto alguno.

Por cierto, dado que la resolución del Consejo General del INE refiere a conductas derivadas de un ambiente de trabajo y no de la capacidad o el dolo de los consejeros, hasta donde sabemos, los tres destituidos pedirán a los tribunales revisar la sanción impuesta, así que el asunto no está del todo cerrado.

Mientras, sigue el reconocimiento al personal del Impepac, que pese a las circunstancias que incluyen también la falta de recursos para operar con suficiencia nos ha entregado elecciones limpias y confiables.





