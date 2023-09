La descomposición política en las fiscalías

Lo que pasa en Morelos es el corolario de una añeja lucha por el poder sin otro objetivo. La crisis institucional es producto, en alguna medida de decisiones equívocas de los partidos políticos y la ciudadanía en las elecciones del 2012, 2015, 2018 y 2021; de sucesivas crisis de representación por el abandono de la política; de la polarización derivada de un ciclo de decepción ciudadana que lleva a venganzas electorales, disfrazadas de voto de castigo, y nuevas desilusiones.

En efecto, reducir la toma forzada de instituciones por grupos policiacos que defienden cuestionables legalidades, a un berrinche entre dos partes es eludir el núcleo del problema de la entidad, y arriesgar la repetición en el 2024 de los mismos vicios que han llevado al estado a lo que hoy ocurre para seguir dando vueltas en el carrousel en el que los morelenses se han trepado y del que están bastante fastidiados. La policía y la milicia custodiando la puerta de la Fiscalía Anticorrupción, para evitar que su nuevo titular asuma el cargo y mantener a quien ha sido removido, pero cuenta con una suspensión, pero no vale, pero no importa porque es cuate, pero ya volvió a ser removido, pero no se va; muestra el nivel de descomposición institucional derivado del uso político de instituciones y de leyes cuyos diseñadores no previeron ni en sus más peores sueños la barbarie provocada por los grupos de interés.

Las leyes que rigen Morelos fueron preparadas por una clase política que no consideró el grado de atrevimiento al que llegarían quienes hoy luchan por un poder que les sirva para protegerse, para hacer negocios, para cobrar venganzas, para garantizar impunidad; y no para el fin esencial de la política que es la garantía del bien común.

Efectivamente, en Morelos el tema central de la discusión pública no está en la crisis de infraestructura y carencias del sector salud; en la pertinencia de los contenidos de la educación; en la insuficiencia de las políticas de atracción de inversiones o de fomento al sector productivo local. Se habla de la inseguridad, porque es una situación de emergencia, y del pleito sin cuartel por las instituciones de control sobre la clase política, fiscalías, tribunales, despachos de auditoría, todos ellos administradores de sanciones, o de impunidad.

¿Es decir que no hay leyes que prevean lo que está pasando? Con exactitud tendría que reconocerse que no, porque lo que hoy ocurre es inédito en la historia de los órganos autónomos y de la política morelense. La legislación existente permite saber cómo se provoca la ausencia de un fiscal anticorrupción y de sus subalternos y quién tiene facultades para nombrar a un relevo (el fiscal general, en este caso, Uriel Carmona). Pero no establece qué hacer si el vicefiscal removido obtiene una suspensión provisional que, pese a ser bastante cuestionable, le permitió acudir a la fuerza pública para forzar su cumplimiento. Tampoco señala cómo retomar la sede de una institución cuando ha sido tomada de la forma en que lo fue la Anticorrupción desde el jueves pasado. Un ex diputado dice sorprendido “¿a quién se le iba a ocurrir que algo así podía pasar?”. Y probablemente tiene razón. Los estudios de prospectiva que se hacen para el diseño de las leyes deberían empezar a considerar a los locos con poder.

Este lunes, si todo sale como las cosas apuntan, Uriel Carmona estaría de vuelta en la Fiscalía General del Estado, su primera instrucción sin embargo, habría sido el nombramiento de Isaías Rodríguez Moreno como Fiscal Anticorrupción, para lo que tiene facultades constitucionales, y derivado de ello, los actos del nuevo responsable del órgano autónomo tendrían efectos legales, incluida la remoción de 14 funcionarios entre los que está Edgar Núñez Urquiza.

Lo que está en juego no es sólo el empleo de un grupo de burócratas, en las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción están los documentos y evidencias de más de un millar de carpetas de investigación que incluyen, cierto, las abiertas en contra del fiscal Carmona, pero también las que fundaron las tres solicitudes de juicios de procedencia contra el gobernador, Cuauhémoc Blanco, y que serían descongeladas en estas semanas por el Congreso del estado.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx