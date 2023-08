La democracia interna del frente y su anticlímax

Uno no tendría que poner en duda la vocación democrática cuando se verifican cosas que resultaban desde siempre predecibles. Cierto que la mejor versión de la democracia es la certeza absoluta de los procedimientos y las normas y el suspenso de lo que ocurrirá el día de la jornada, y la posterior certeza de los resultados. Pero también lo es que en el 2000 era previsible el triunfo de Vicente Fox, en el 12 el de Enrique Peña Nieto y en el 18 el de Andrés Manuel López Obrador, desde varias semanas antes de los comicios. La única que resultó más difícil fue la de 2006, que ganó Felipe Calderón con una muy cerrada diferencia, y que llevó a muchos a alegar un improbado fraude electoral, que aún sirve como bandera política e ideológica al lopezobradorismo. Pero en términos generales, desde 1994, las elecciones en México han sido competidas, pero su final ha sido previsto con una precisión más o menos aceptable por el promedio de las encuestas, desde algunas semanas previas a la elección. Y la democracia en México es real y por lo mismo perfectible; pero no siempre es sorpresiva.

Difícilmente sería una sorpresa hoy que Xóchitl Gálvez fuera electa titular del Frente Amplio por México, como tampoco sorprendería que Claudia Sheiunbaum encabezara los comités de defensa de la cuarta transformación. Por caminos muy diferentes, las dos mujeres son las previsibles ganadoras de los procesos internos de las alianzas que buscarán la presidencia en el 2024.

Claudia siempre perfilada desde el Poder público e impulsada con la fuerza del Estado, sólo tuvo que hacer un ejercicio de mantenimiento, al que ayudó la disciplina del lopezobradorismo, para conservar la distancia que siempre tuvo de su adversario, Marcelo Ebrard, y de quienes tuvieron un papel más bien testimonial en el ejercicio, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco. Claudia representa la certeza de continuidad del proyecto presidencial y desde esa perspectiva su designación será legítima.

Xóchitl Gálvez surgió como una disrupción entre aspirantes opositores que, pese a incuestionables capacidades y proyectos, no lograron ganarse a nadie más allá de sus bases partidistas y uno que otro votante de la sociedad civil. La energía que Gálvez inyectó al proceso del Frente Amplio no sólo la posicionó a ella, sino a los más de diez aspirantes que buscaron la nominación en el mapa ciudadano (con mayor o menor éxito); pero desde los primeros días era evidente que la senadora iba a imponerse a sus rivales internos, que poco a poco quedaron eliminados o declinaron en participar. La elección de Xóchitl Gálvez como coordinadora del Frente Amplio no sería entonces una sorpresa. Por supuesto que sería bueno ver a Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez en una boleta de un proceso para coordinar al Frente Amplio organizado por ciudadanos, pero si Paredes declina, el proceso resultaría irrelevante para la determinación. Claro que a muchos fanáticos de los procesos electorales, nos encantaría ver mesas receptoras y gente formada en ellas listas para sufragar, pero en el plano en que parecen quedar las cosas, el ejercicio resultaría más cosmético que revelador y podría dar una falsa muestra de la dimensión real de simpatías del Frente Amplio. Eso tampoco cuestiona la legitimidad de la democracia que fue evidente en el proceso que se ajusta finalmente a lo que ya se medía en las encuestas.

Preocupante en cambio es que el Frente Amplio haya modificado los tiempos reglamentarios del proceso de selección de su coordinador a petición de las dirigencias de los partidos políticos, que podrían alegar hacerlo por un clamor popular. Lo cierto es que la mayor parte de los ciudadanos simpatizantes del Frente estaban listos para participar en la conclusión del proceso, pero los partidos parecen seguir dispuestos a quitarle la diversión a la ciudadanía. Los alegatos son muchos, desde los económicos hasta los de seguridad, pero a final de cuentas, el clímax del proceso parece anulado por las dirigencias partidistas que no comprometieron la democracia interna que les fue impuesta por la ciudadanía, pero a cambio les quitaron la oportunidad de celebrarlo como se debe.

