Nuevas Reglas | La degradación de la política

Los morelenses deberían tener muy claro algo sobre la política local: no hay forma posible de que los ex gobernadores Marco Antonio Adame Castillo y Graco Luis Ramírez Garrido Abreu vuelvan a ser los jefes de jefes en la administración pública local. Ya lo fueron y los resultados de cada uno, en materia de datos duros, pero también de percepción ciudadana, son la materia para elaborar los juicios de sus gestiones. Así que si los señores quienes unirse a la iniciativa política que les convenga, los habitantes del estado bien pueden estar tranquilos, no volverán a despachar en Palacio de Gobierno.

A final de cuentas, Adame Castillo y Ramírez Garrido son animales políticos, ambos han mostrado su capacidad para ganar elecciones, para ser parlamentarios, y para la administración pública (a lo mejor no tanta acá), y difícilmente se les podría pedir que vivan en el retiro porque tampoco es que la vida actual dé para pasear en yate por el mundo. De hecho, tanto Adame como Ramírez han seguido haciendo política partidista, a veces tras bambalinas y otras como actores de reparto, aunque lejos de los reflectores que tenían como gobernadores. Ahora ambos aparecen como parte de los promotores del conglomerado Unidos que busca impulsar una plataforma ciudadana con candidatura opositora única a la presidencia de la República y lograr la mayoría en el Congreso de la Unión para un frente contrario a los aliados de Morena.

“Es que cuando te entra el gusanito de la política, ya no te deja”, me confesaba algún día un priista de esos que son eternos candidatos, y el caso de Marco Adame, empresario educativo y médico que se fue metiendo en la política y se volvió diputado, senador, gobernador, diputado otra vez y en el interín cuadro distinguido del Partido Acción Nacional, es un ejemplo notorio. A lo mejor le pasará lo mismo a Cuauhtémoc Blanco si su sueño de entrenar al América o a la selección nacional de futbol no se cumple.

En todo caso, lo que debería preocupar más a la ciudadanía en Morelos es que el ruido que ha generado la “reaparición” o más bien la vuelta a la notoriedad de los dos ex gobernadores, sólo puede explicarse por dos impulsos combinados: Primero el enorme rencor que algunos sectores de la opinión pública local les tiene a los dos ex gobernadores, mucho más estridente, por cierto, al que se guarda contra un muchísimo más discreto Jorge Carrillo Olea, o un retirado de la política, Sergio Estrada Cajigal; y segundo la evidente falta de liderazgos políticos que revistan un significado relevante en esa misma opinión pública.

En efecto, entre sus múltiples crisis, Morelos enfrenta también la del liderazgo político, que para los aficionados a cierto nivel de análisis suele ser el origen de muchas de las otras: los problemas de Morelos derivan de la baja calidad de la política local en todas sus vertientes: niveles de juicio, diseño de políticas públicas, racionalidad en el gasto público, administración y tratamiento de los problemas sociales, etcétera.

Y desde una perspectiva optimista podría alegarse una evolución de la política local, pero los resultados con datos y percepción no permiten sostener ese argumento, en todo caso, resulta evidente una degradación de la actividad política que ha sido reducida en el estado a una esencial lucha por el poder que no reconoce la utilidad del mismo para contribuir al desarrollo de la sociedad.

Por cierto, en otro tema que podría ser parte del mismo, no podría hacerse a un lado la reunión de la diputada coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Macrina Vallejo, con el dirigente nacional del partido, Mario Delgado. Más allá de los fierros en la lumbre que seguramente hicieron del encuentro una enorme incomodidad para ambos (Macrina encabezando a los diputados rebeldes y amenazada con la expulsión por alejarse del grupo que defiende al gobernador, Cuauhtémoc Blanco y Mario Delgado defensor a ultranza de Ulises Bravo y del propio mandatario morelense pese a las quejas de más de la mitad de los militantes del partido en el estado), tendría que resaltarse el contenido del mensaje del dirigente nacional de apoyo absoluto al gobernador del estado “porque es un aliado del presidente” y la advertencia “en todo momento se va anteponer el interés del proyecto a cualquier interés personal”. Por cierto, si la reunión fue tan edificante como presumen en el video, y resulta tan importante para el estado, ¿por qué no fue difundida en las cuentas de Twitter (la red política por excelencia) de Macrina Vallejo ni Mario Delgado?

Vendrán cosas interesantes en los próximos días, y parece que ninguna será demasiado buena para Morelos.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx