La crisis política de Morelos y Kaliman

En las peluquerías de muchas infancias, de 1965 hasta casi los noventa, cualquiera podía encontrar una gran variedad de historietas, Memín, Capulinita, Lágrimas y Risas, Chanoc y, por supuesto, Kaliman: un superhéroe que tenía de compañero de aventuras a un niño llamado Solin, a quien reiteradamente repetía la frase “serenidad y paciencia, mucha paciencia”, que se volvió recurrente entre muchos adultos mexicanos de los setenta y ochenta. Mientras uno lee o escucha las noticias sobre Morelos en los últimos días, irremediablemente recordará el olor a agua de lavanda, el superficial análisis político del maestro barbero, el comodísimo sillón reclinable y la frase de Kaliman, escuchada o leída.

Las convulsiones del ambiente político local evidencian la grave enfermedad que lo aqueja, entre otras cosas, por esa sensación de acelere entre el funcionariado y los representantes locales que parecen empeñados en continuar la guerra que poco a poco ha llevado a la destrucción de las instituciones que, en lo que podría considerarse por lo menos un optimista diseño, no cuentan con mecanismos jurídicos para restaurarse a sí mismas.

En efecto, cuando los legisladores morelenses construyeron el andamiaje jurídico que sostiene a cada una de las instituciones locales, no imaginaron (terrible error), qué pasaría si todo se iba al demonio. No contaron con una clase política como la que hoy mantiene en jaque a las instituciones y la ciudadanía de Morelos. La ignorancia, connivencia, ambición, interés, ineptitud, prácticamente generalizada en toda la alta burocracia de Morelos ha demostrado en los hechos no tener precedentes. Prueba evidente es que el diseño jurídico del estado no contempló nunca la colección de pifias que estamos viviendo y que lesionan la buena marcha del estado; si en los treinta años previos al actual Morelos hubiera tenido siquiera una atado de políticos como los que hoy cuenta por resmas, seguramente los legisladores habrían previsto ¿qué pasaría si una controversia constitucional frenara el presupuesto? ¿Qué ocurriría si la mayoría en el Congreso censura el actuar de funcionarios del Ejecutivo? ¿Cómo proteger a los titulares de órganos autónomos frente a los embates de fuerzas externas?, ¿Qué pasa si desacuerdos en el Congreso impiden el desahogo de juicios políticos y de procedencia? ¿Qué hacer si el Fiscal General es aprehendido? ¿Cuántas veces podría mandar el Ejecutivo una terna para designar fiscal? ¿Qué pasa si un grupo de magistrados pide el cese fulminante del presidente del Tribunal Superior de Justicia?

Esta colección de anomalías, y las que no anotamos por falta de espacio, tienen a los abogados al borde del desquiciamiento en tanto no tienen respuesta en las leyes locales. Todo ha ocurrido este año y aunque muchos le apuestan a que Morelos volvería a la normalidad al concluir la administración de Cuauhtémoc Blanco, pero es una falsa tranquilidad porque el embrollo parece convertido en un nudo insoluble.

La trama se ha vuelto más interesante en las últimas semanas (aunque difícilmente la llevaríamos al cine), pero aquella idea que muchos periodistas compartían al inicio de la administración de Cuauhtémoc Blanco “va a estar divertido esto”, se ha ido diluyendo conforme lo simbólico de la política ha tocado lo real de las casas de los morelenses.

Conforme avanzan los días se dibuja un escenario de guerra entre facciones que buscan cobrarse cada una de las afrentas; pareciera que la caída de un fiscal tendría que ir aparejada con la de un magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y se opera para ello. La batalla por el poder no da cuartel y angustia no sólo porque no toma prisioneros (es un decir equívoco con lo que ocurre con el fiscal), sino por su objetivo, los negocios y beneficios asociados con cada pequeña fracción de ese poder cuya finalidad ha sido extraviada o convenientemente olvidada: servir a la ciudadanía.

La crisis en el Poder Judicial debe añadirse a los cuasi naufragios políticos que ha sufrido el Ejecutivo y a los atorones de un Legislativo con motor fuera de tiempo (a veces acelera pero luego pierde potencia). Y si a ello se unen las crisis de seguridad y económica que padece el estado, las campañas adelantadas que hacen a muchos pensar solamente en las mini corcholatas locales, sorprende a los fuereños que el estado no haya entrado en una fase de ingobernabilidad. La explicación es simple, la ciudadanía morelense parece haber leído Kaliman y con su serenidad y paciencia es mucha pieza para sus actuales políticos, a los que poco a poco irá haciendo a un lado.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx