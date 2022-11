La comparecencia de Uriel Carmona, y los otros

Si todo marcha, el miércoles de esta semana, comparecerán ante el Congreso del Estado el fiscal Uriel Carmona, el comisionado de Seguridad, José Ortiz Guarneros, y (siempre que su apretada agenda permita) el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo. El motivo de las comparecencias de los tres funcionarios responsables de la seguridad y procuración de justicia en el estado, es explicar los yerros aparentes en la investigación de feminicidios y las razones para el aumento de violencia feminicida y general, en Morelos durante los últimos meses.

Difícilmente lo que derive del resultado de las comparecencias será la destitución de cualquiera de ellos. De hecho, el Congreso sólo tendría facultades para remover al fiscal y en un caso extremo, recomendar al gobernador, Cuauhtémoc Blanco, el retiro del comisionado o el secretario. Ninguno de esos extremos se cumplirá. El primero, no tanto por el argumento de que los diputados del bloque de quince críticos del gobierno estatal protejan a Uriel Carmona, sino porque los legisladores interpretan, probablemente con razón, que el escándalo en que se ha envuelto al fiscal Carmona es mucho más político que técnico; y porque los resultados de las investigaciones que apenas empezaron sobre su actuación en el probable feminicidio de Ariadna Fernanda tardarán en dar resultados y probablemente no deriven en responsabilidad penal alguna. El segundo, porque los diputados saben que, por mucho que ellos, o cualquier sector social lo exigiera, el gobernador no tiene proyectado remover a Ortiz Guarneros en un futuro cercano (si lo hiciera, por cierto, no sería a petición de la sociedad o los diputados locales, sino por intervención directa de un gobierno federal que poco se ha metido en la conformación del gabinete de Cuauhtémoc Blanco). El caso de Samuel Sotelo es diferente, los diputados tienen claro que la estrategia de seguridad en el estado no depende realmente del secretario de Gobierno desde que Cuauhtémoc Blanco asumió el poder en octubre del 2018, y además Sotelo es un morelense reconocido como mediador por los diputados y a quien muchos de ellos le tienen bastante aprecio y reconocimiento a su labor.

¿Para qué las comparecencias entonces? Preguntará el respetable con toda razón. Y la respuesta es diferenciada en este caso.

Primero, para el fiscal, se le dará oportunidad en una tribuna de defender su trabajo en materia de feminicidios: de los 31 asesinatos de mujeres que se han tipificado como feminicidios en el estado durante el 2022, la Fiscalía ha resuelto 17, lo que parece un número respetable, especialmente considerando los niveles históricos de impunidad que Morelos registra respecto a casi todos los delitos. Uriel Carmona tendrá un espacio para exponer el trabajo científico de su área de servicios periciales y hasta de exponer las áreas de oportunidad y reiterar la necesidad de invertir más en la Fiscalía para que pueda acelerar su trabajo.

Segundo, Ortiz Guarneros tendrá que explicar a qué se debe el incremento de la violencia que durante los últimos meses ha registrado Morelos, líder en ìndice de feminicidios en la región, y lo que se tiene que hacer para frenar el crimen, especialmente los cometidos contra mujeres. No será sencillo porque a diferencia de la Fiscalía, la Comisión Estatal de Seguridad Pública no es autónoma, por lo que parece muy difícil que Ortiz Guarneros vaya a reconocer el fracaso evidente de la estrategia de seguridad y la incapacidad de las fuerzas del estado para impedir que en Morelos se siga asesinando a mujeres (y para contener casi cualquier delito). La tarea para Guarneros entonces no es sencilla, pero los diputados tampoco parecen tener esta vez mucho ánimo de cuestionar severamente al comisionado quien, por cierto, en anteriores comparecencias no ha salido tan mal librado.

Samuel Sotelo probablemente recibirá de los diputados una defensa del incremento presupuestal que los legisladores aprobaron para la Fiscalía y la CESP, y el reclamo previo al probable rechazo del Ejecutivo a ese proyecto de gasto. También es probable que se le pidan cuentas sobre los proyectos para reforzar la seguridad en cada uno de los municipios

Otra cosa sería una verdadera sorpresa.





