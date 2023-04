La basura en Cuernavaca

El programa de separación de desperdicios de Cuernavaca inició sin demasiado éxito. El desorden y la confusión imperaron entre la sociedad y los recolectores particularmente por falta de información, pero llama mucho más la atención una aparente falta de voluntad social de una ciudadanía que, acostumbrada a los fracasos constantes de proyectos gubernamentales no parece ver mucho futuro el programa.

Hay dos razones por las que el proyecto de la administración de José Luis Urióstegui tiene sentido. La primera es medioambiental, el trabajo de separación de desperdicios puede contribuir al reciclaje y la reducción de desechos y con ello disminuir también la contaminación que casas, negocios e instituciones generan. La segunda es económica, el manejo de desechos separados reduce el costo de la operación y significa un ahorro para el prestador de servicios, el ayuntamiento y la población.

Frente a esos argumentos hay cientos de pretextos en contra: los más recurrentes “los de la basura no harán su trabajo”, “no hay tiempo para separar los desperdicios”, “quieren hacer negocio y que nosotros hagamos el trabajo”, “sale muy caro estar separando los desperdicios”, y los que el lector haya escuchado durante estos días en charlas con residentes de Cuernavaca. Lo cierto es que ninguno de los aparentes argumentos contra el programa tiene el peso suficiente como para apostar al fracaso.

Cierto que hay mucha gente animada para contribuir al proyecto. Muchas familias separaron en los primeros días de abril, la basura entre orgánica e inorgánica, a lo mejor no siempre de forma perfecta, porque ya en la práctica hay muchas dudas sobre la disposición de desechos (por ejemplo, los sanitarios y los tecnológicos), que deberían aclararse desde el Ayuntamiento para que las dudas no sepulten la voluntad ciudadana. En todo caso, lo preocupante es el desánimo notable en muchas otras familias, dudosas de la utilidad y el éxito del proyecto.

Pero Cuernavaca tiene un severo problema de manejo de residuos. La ciudad produce más de 500 toneladas de basura cada día, alrededor de 1.34 kilogramos por habitante, lo que supera la media nacional de residuos calculada en un kilogramo por día. Los espacios para el manejo de los desechos se están agotando y la ciudadanía parece reflexionar muy poco sobre a dónde va a parar la basura que genera.

El problema del destino final de los residuos de Cuernavaca no debería ser una preocupación menor, como lo es ahora. En septiembre del 2006, el cierre del basurero de Tetlama provocó que la ciudad se llenara con más de tres mil toneladas de basura; la crisis provocó violencia entre los residentes de la ciudad. Las escenas de ese mes eran terribles, vecinos custodiaban contenedores repletos para evitar que la gente tirara más desechos en los alrededores, fogatas encendidas en avenidas advirtiendo a los automovilistas no detenerse por la sospecha de que llevarían sus desechos a depositar en alguna parte lejana a su casa. Las alternativas que hace 16 años se generaron para el destino final de los desechos de la ciudad se están agotando paulatinamente y la generación de basura no ha disminuido en Cuernavaca; el programa de separación de desperdicios es el primer paso que la ciudad tendría que dar frente a la amenaza de una nueva crisis.

Los pasos siguientes deberán orientarse a reducir la generación de basura por habitante a niveles menores de un kilogramo; y encontrar alternativas ecológicas al manejo de los desechos de la ciudad. La ventaja es que las tres estrategias pueden iniciar al mismo tiempo, no están condicionadas una al funcionamiento de las otras.

El problema es que dos de las tres condiciones dependen de una voluntad ciudadana, bastante agotada después de años de abandono y desatención. Al ayuntamiento le funcionaría mejor, seguramente, antes de anunciar multas y sanciones por desacatar el programa, entusiasmar a los residentes de la ciudad para involucrarse en algo de lo que depende la vida de la ciudad.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx