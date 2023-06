La amenaza de estallido en el magisterio

Si a alguien en el gabinete de Cuauhtémoc Blanco le interesara la cuestión educativa en Morelos, probablemente Eliacín Salgado de la Paz habría dejado de ser director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos hace ya bastante tiempo. Convertido de sindicalista a operador político del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, pasando por la aduana (probablemente innecesaria, pero conveniente) del funcionariado público, el director del IEBEM ha permitido la acumulación de pendientes en por lo menos cinco rubros del sector que le corresponde administrar. Todos ellos pegan directamente al desempeño y bienestar del magisterio estatal y amenazan con comprometer la estabilidad del sector educativo en el estado.

Los retrasos y omisiones en los pagos a docentes no son exclusivos de esta administración, pero los casos han crecido a límites graves en los últimos cuatro años. Los recursos para pagar a decenas que se convirtieron ya en cientos de docentes no son programados desde el IEBEM, o no se solicitan a la Federación por la vía correcta, lo que hace que se pierdan con la consecuente generación de adeudos.

Otro problema es la sobrecarga de trabajo, la mala distribución del personal docente ha provocado fallas en la cobertura de los grupos en las escuelas. Este trabajo excesivo contrasta con la escasa disponibilidad de plazas en las convocatorias anuales para el concurso de ingreso al servicio docente.

A los dos problemas tendría que sumarse la inestabilidad laboral, especialmente padecida por maestros que cubren interinatos, programas piloto o que son contratados por honorarios, pero también otras condiciones, como la de maestros activistas que han denunciado amenazas de despido provenientes de la dirección del IEBEM por sus acciones de protesta. Además, hay casos en que los docentes son reubicados sin justificaciones lo que suele comprometer las posibilidades del profesorado para cumplir con sus horarios y actividades.

Si a ello sumamos la falta de materiales y recursos didácticos que padece la mayoría de las escuelas públicas del estado y que impiden a los maestros ofrecer un servicio de calidad, pero también dar continuidad a las clases en las zonas donde por razones de seguridad se ha regresado a clases a distancia.

A ello habría que sumar el riesgo que representa la inseguridad para las comunidades escolares, un problema que parece más cercano a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, pero en el que la intervención del IEBEM ha sido excesivamente discreta.

A grandes rasgos, éstas son las categorías de problemas en las que podríamos ubicar la mayoría de las quejas de los trabajadores de la educación en Morelos. Cada una de ellas ha ido creciendo entre la omisión y errores administrativos de un equipo directivo inmóvil que aparece pasmado ante la cantidad y magnitud de las quejas de los maestros. Probablemente lo espaciado de las movilizaciones docentes y el hecho de que se hagan por capítulos, un día secundarias técnicas, otro día educación física, uno más maestros con adeudos por interinatos, y así, impida ver la inconformidad que empieza a generalizarse en el sector.

Bastante cauta ha sido la nueva dirigencia del SNTE para mantener los problemas laborales divididos en capítulos, el problema es que de continuar la acumulación de pendientes, tal práctica podría volverse imposible sin arriesgar la legitimidad de la primera dirigencia sindical electa por el voto de los maestros. Mientras Eliacín Salgado y su equipo sigan apostando a la falta de memoria de los maestros sobre esos pendientes, los problemas se seguirán acumulando y pueden empezar a pesarle al sindicato.

Para mala fortuna de Eliacín, no parece que la dirigencia del SNTE esté dispuesta a pagar los platos que se han roto en otros despachos, como el de la calle Nueva China en Cuernavaca. Así que bien cabría ponerse a trabajar aunque sea el último tramo de la administración y no apostar a heredar los problemas a quien sea que los vaya a suceder, porque podría ocurrir que el estallido magisterial sea bastante antes de las elecciones del 24.

