¿Irá por Morelos?

Si uno escucha a Porfirio Muñoz Ledo sin demasiado apasionamiento, tendría que reconocerle la lucidez extraordinaria y la claridad en sus señalamientos sobre la política en México. Igual que muchos analistas, uno de los iconos de la izquierda mexicana considera a Morena no como un partido político (para lo que requeriría una dinámica institucional mucho más sana de la que ahora presenta) sino como el membrete que utiliza un grupo encabezado por Andrés Manuel López Obrador para la obtención de extensiones a su poder. Muñoz Ledo además asegura que no hay partido político que le gane a Morena en corrupción (lo que no deja de ser una declaración impactante considerando el conocimiento del sistema partidista que tiene Porfirio). Así las cosas, el aún militante de Morena ahora muy distanciado de López Obrador advierte que se puede derrotar al grupo en el poder.

En una reducción al territorio morelense, no es difícil verificar las tesis de marras. En Morelos no hay morenismo, sino lopezobradorismo y esa corriente de subyugación al pensamiento no necesariamente racional del líder del movimiento, se identifica más como conveniente pragmatismo que incluso trasciende el membrete de Morena, que como una convicción personal o de grupos. En esta lógica no hay políticas públicas locales más allá de las que se trazan desde el centro, ni siquiera se ofrecen trazos complementarios para volver esos bosquejos de escritorio aplicables a la realidad local. Hasta en el discurso se emula al líder mediante una colección de frases hechas que carecen de significado pero parecen justicieras.

El reciente proceso de relevo en las consejerías y dirigencia de Morena fue ejemplarmente corrupto, según denunciaron muchos de quienes en él participaron. Las prácticas de compra y coacción del voto, sin embargo, fueron ignoradas por los denunciantes para centrar la queja en la inelegibilidad de quien fue unas horas dirigente, Ulises Bravo, pero no en el cochinero previo.

Si bien las encuestas parecen favorecer con cierta amplitud a Morena, aún falta lo que vaya a ocurrir con el pleito por su dirigencia, la designación de candidatos y también, por supuesto, lo que tiene que ocurrir en la acera de enfrente. En este sentido se vuelve relevante la declaración y coqueteo que ha iniciado la dirigencia del PAN estatal con las del PRI y PRD, y el diálogo y alianza legislativa que mantiene con Movimiento Ciudadano. La posibilidad de que una coalición amplia que recoja el sentir de las comunidades y sea en tal sentido una alternativa a la propuesta de continuidad en que insiste el grupo en el gobierno estatal, se va construyendo aunque no a la velocidad que muchos quisieran. Falta ver entonces si la famosa alianza Va por México, irá por Morelos también.

La amenaza de ruptura en Morena, una constante en la vida de la izquierda en Morelos, incluye esta vez la posibilidad de que cuadros con rentabilidad electoral abandonen el partido. En esa coyuntura, un escenario en que la oposición triunfe con candidaturas atractivas, cercanas a la ciudadanía y más identificadas con la sociedad que con siglas partidistas resulta probable.

A diferencia de lo que ocurre con muchos beneficiarios de la marca, Morena, (y de las de otros partidos) la efervescencia política de Morelos ha permitido que muchas figuras resulten más relevantes por sí mismas que por los partidos que los han postulado. José Luis Urióstegui, Juan Ángel Flores, Rafael Reyes, Andrea Gordillo, Francisco Sánchez Zavala, Jessica Ortega, Luz Dary Quevedo, pueden ganar elecciones más allá de los partidos que los abanderan. Ninguno de ellos inclinaría una coalición hacia una fuerza política en exclusiva pues sus vínculos ciudadanos parecen mucho mayores.

Pensar que la elección del 2024 está resuelta a favor de alguien es un absurdo a estas alturas, más cuando faltan muchas aduanas por cumplirse. Lo que para muchos resultaría impensable dada la centralidad que el presidente de la República ha tomado en este sexenio, es que en casi ninguna de las partes del proceso electoral local participará Andrés Manuel López Obrador. Bajo esa lógica, la contienda sigue abierta.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx