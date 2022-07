IEBEM, 30 años después

En 1992 Carlos Salinas de Gortari era el presidente de México, George W. Bush el de los Estados Unidos; Michael Jackson era el amo del Billboard con Black or White, los ex Timbiriche probaban el relativo éxito como solistas y José José cantaba 40 y 20. Elba Esther Gordillo empezaba a tejer su red de poder en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y por lo menos la mitad de quienes hoy son agremiados a esa organización como trabajadores en activo, eran niños, algunos no habían nacido.

Con una internet apenas naciente y sin redes sociales, el mundo era un lugar mucho menos complejo. El 19 de mayo de aquel año, Salinas de Gortari junto a gobernadores y el SNTE firmaron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que marcaba el rediseño administrativo y de contenidos en el sistema educativo nacional, y obligaba a los estados a crear organismos públicos descentralizados como patrones sustitutos de los trabajadores del sector.

En Morelos, Antonio Riva Palacio López era gobernador y de su oficina salió el diseño del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, que fue creado el 11 de junio de 1992, siete días después de ser aprobado por la XLV Legislatura del Congreso del estado que entonces presidía Nereo Bandera Zavaleta. Para dirigir el IEBEM, que se ubicaría en las mismas oficinas que ocupó la para entonces casi extinta Dirección General de Servicios Coordinados de Educación Pública, Riva Palacio nombró a quien fuera hasta entonces su secretario particular, el joven político Francisco Argüelles Vargas.

Argüelles no sólo era cercano al gobernador Riva Palacio, además, había trabajado con César Uscanga, uno de los grandes directivos de la educación morelense y quien había enfrentado y controlado a la disidencia magisterial en la complicada década de los ochenta. Con todo el apoyo federal y estatal, y con una economía que, por lo menos en la percepción era de enorme bonanza, el IEBEM empezó a trabajar y muy pronto se convirtió en una institución próspera y poderosa, como darían cuenta los directores y los usos que se dio al organismo durante el siglo XX y que resultaron en una sucesión de afectaciones contra el erario, los trabajadores de la educación y hasta la calidad del servicio y el rendimiento en el aprendizaje de cientos de miles de alumnos.

Porque con el tiempo el IEBEM se convirtió en la caja no tan chica del gobierno estatal, de sus arcas salían pagos para otras dependencias del gobierno estatal, con plazas comisionadas que se convertían casi de inmediato en aviadurías, se pagaban favores múltiples, los recursos dedicados a nóminas extraordinarias, prestaciones y hasta los descuentos a sueldos de los trabajadores (derivados de créditos, participación en cooperativas y otros) eran frecuentemente distraídos. Como era la época del esplendor del gordillismo en el SNTE; la representación laboral callaba a cambio de seguir acumulando poder político.

La acumulación de poder sindical, y la pérdida de relevancia del tema educativo en la agenda política del estado, permitieron que el desgaste llegara a las aulas, escuelas sin servicios, directivos burocratizados, maestros sin compromiso educativo, y fracaso escolar se volvieron una tremenda constante en la educación en el estado y el país. Los resultados de los exámenes estandarizados de comprensión lectora y habilidad matemática, fundamentales ambos para el aprendizaje, demostraron el fracaso de un modelo que distraía los recursos para la educación, cedía el control de la política educativa a la organización sindical del magisterio.

Hubo un intento de corrección con la reforma del 2014, pero tal fue atacado casi hasta la derogación absoluta con el fin de restaurar el estado de cosas, aunque con un sindicato mucho más débil que el de principios de este siglo. En medio de todo esto, el IEBEM sigue acumulando pendientes, acusaciones de corrupción y de ineptitud cuya intensidad también crece año con año.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx