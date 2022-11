Graco Ramírez, el operador político

En la percepción de muchos morelenses en el 2019, Graco Ramírez era el peor gobernador que hubiera tenido el estado en su historia. Probablemente era injusto. Si bien la primera mitad de su administración fue de claroscuros y la segunda francamente catastrófica, Morelos había tenido ya otros pésimos gobernantes, así que la competencia no era tan clara como se percibía entonces. Aún con la cabeza ya fría, en cualquier otro escenario la vuelta de Graco Ramírez al escenario político local y regional, habría sido impensable después de que su administración hizo caer los votos de su partido del 36 al 11 por ciento entre los comicios para gobernador del 2012 y el 2018. Si alguien defiende al ex gobernador, podría decir que influyeron otros factores, como un pésimo candidato al relevo (sin embargo, emparentado con él), la combinación López Obrador-Cuauhtémoc Blanco, la fractura interna en el PRD que llevó a la creación de Morena; pero por más ferviente que fuera la defensa tendría que reconocerse que la mayoría de los ciudadanos en el 2018 mostraban un enorme rechazo a Graco Ramírez.

Pero el ex gobernador de Morelos se tomó apenas un par de años para volver a la actividad política que mejor conoce y domina, la que tiene una orientación electoral profunda. Graco opera hoy para el Frente Cívico Nacional y colabora en la construcción de las alianzas electorales locales y federal entre el PAN, PRI y lo que queda del PRD, y esa resurrección que se había dado sólo por lo bajo, ha podido hacerse pública a través del ex mandatario en gran medida por la baja calidad de la política que en Morelos se practica desde hace mucho tiempo y que, aunque habría parecido imposible, se ha degradado en los últimos cuatro años.

Porque también es cierto que entre los cambios de prioridades de la administración pública federal que han hecho de Morelos una víctima colateral, y la colección de errores, omisiones, sospechas, fracturas, equívocos y el atado de ocurrencias que ha sido la administración de Cuauhtémoc Blanco, cualquier político, sin importar mucho su pasado, o su presente, tiene posibilidades de operar y hasta destacar. El regreso de Graco como variable en la política morelense se debe más a la abundancia de factores de escasa relevancia, que a la habilidad (que por supuesto tiene el ex gobernador) o algún resquicio de respaldo ciudadano. Pero tendría que reiterarse que el que el ex gobernador reaparezca en el escenario local, no significa la resurrección de alguna corriente política a él aliada, es decir, el “graquismo” como tal, sigue sin existir. En todo caso, el pragmatismo del ex gobernador le da para acercarse lo mismo a personajes situados más a la izquierda o a la derecha, según lo requiera el momento y la construcción indicada; eso no indica, por cierto, que vaya a ganar elección alguna si se postula él o alguno de sus cercanos.

El debate, como siempre en estos casos, parece centrarse equivocadamente sobre el derecho que tendría un político como Graco de continuar trabajando en política. Equívocamente porque en sentido estricto pese a todas las acusaciones que se han hecho al ex gobernador, sus derechos políticos y ciudadanos están intactos. En todo caso la discusión sería sobre si es legítima la acción política que pueda realizar Graco Ramírez, y en eso también tendría que haber cierta cautela. Primero tendría que dimensionarse que desde algunos círculos de poder tiene el ex gobernador no es ni tan amplio ni tan subordinado como se ha llegado a considerar. Segundo, habría que reconocer que, mientras no incurriera en comportamientos ilegales, como organizar la comisión de delitos electorales u ocultar el conocimiento de los mismos, la operación política de Graco Ramírez sería perfectamente válida. Tercero, que a final de cuentas, en las democracias es la ciudadanía la que legitima cualquier dispositivo simbólico de poder, es decir, sin respaldo ciudadano Graco no tendría posibilidad de operación.

Desde el pensamiento maniqueo, inocente sería creer que el ex gobernador se volvió bueno de la noche a la mañana, pero entre tantos malos operando la política, su actual presencia es, por lo menos, totalmente natural, por poco digna que parezca.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx