Gobernadores abucheados

El domingo abuchearon al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, durante la visita del presidente, Andrés Manuel López Obrador a inaugurar la aún inconclusa obra de ampliación del tramo La Pera-Cuautla. Los responsables del acto fueron habitantes de Tepoztlán que consideran a la administración del ex futbolista y hoy político profesional desatenta a sus necesidades y demandas que son bastante similares a las de muchos otros en el estado. No es el primer gobernador que recibe la reprobación ciudadana.

En una plaza semillena de airados manifestantes de Yautepec que reclamaban problemas con el agua potable, el entonces gobernador, Antonio Riva Palacio también fue vituperado; desoyendo el consejo de sus asesores, Don Antonio, como le decían entonces, salió a hablar con ellos, fue una discusión fuerte que duró acaso unos minutos. Lauro Ortega solía hacer lo mismo según nos cuentan. Ya en tiempos de la candidatura de Jorge Carrillo Olea, las bravatas eran menos respondidas por los políticos, al general lo hicieron correr casi de un acto de campaña en Tepoztlán, y lo recibían sin mucho cariño en algunas partes, no fue la rechifla popular la que hizo dimitir a Carrillo Olea, pero seguro el poco respaldo ciudadano influyó para la decisión. A Sergio Estrada le fue mucho mejor de candidato que como gobernador, aunque no tuvo reclamos tan sonoros, sí hubo algunos episodios que evidenciaron el poco cariño que por el simpático mandatario sentían en ciertas localidades del estado. A Marco Adame no le iba demasiado bien en sus visitas a algunas partes del estado, Graco Ramírez fue objeto de la desaprobación evidente de grupos ciudadanos: los dos tuvieron que entregar el poder a sus opositores.

Cuauhtémoc Blanco es un mandatario que se siente querido por la gente, aunque sea sólo la que sigue el futbol y lo recuerda en la cancha. En sus no tan frecuentes salidas a comunidades, el gobernador es abordado por algunos que le piden autografiar un balón, una camiseta, o acompañarlos para una selfie. Pero los reclamos al oriundo de Tepito también existen y no son pocos, aunque probablemente se focalicen en lugares a los que el mandatario no suele acudir. Los últimos cinco días, a Cuauhtémoc no le ha ido tan bien, desde el reclamo por seguridad en una colonia marginada de Cuernavaca, que el gobernador no respondió y en cambio culpó a la decisión del alcalde de la ciudad del riesgo en que se sienten los habitantes de la capital (probablemente igual o menor al de otras partes del estado), hasta el abucheo de los tepoztecos en la visita presidencial, pasando por los reclamos de legisladores y empresarios (no delante de él porque no se da la oportunidad) en torno a la situación de inseguridad y abandono en que se percibe buena parte de la ciudadanía, el mandatario debe estar consciente de que algo va mal en su gobierno.

Y habrá quienes aleguen, a lo mejor de buena fe, que parte de esos reclamos provienen de concepciones ideológicas diferentes, que se trata de enemigos del proyecto de la cuarta transformación y toda esa suerte de respuestas que no tratan el fondo de la cuestión. Pero basta ver los indicadores en seguridad, economía, salud, educación, cultura, desarrollo humano, alimentación, empleo, para darse cuenta de que las cosas no están bien y que los reclamos ciudadanos hasta podrían calificarse menores frente a la realidad que agobia a los morelenses.

El problema es mucho mayor en tanto al gobernador parece bastarle con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sigue teniendo y se expresa cada que pasa por Morelos en alguna de sus giras, y cada que lo apoya con operadores políticos para doblegar a quienes desde el círculo rojo le traban algún asunto. El peligro es que Cuauhtémoc Blanco interprete los abucheos como resultado de una campaña de sus adversarios, que descalifique y decida dejar de escuchar a quienes tienen legítimos reclamos, que asuma la posición que Graco Ramírez tuvo en sus últimos años como gobernador, o que se invente respaldo de grupos y personajes a quienes nadie conoce o con muy escasa ascendencia, como en su momento hicieron Jorge Carrillo Olea y el propio Graco. Dejar de escuchar y atender a la crítica es el ingrediente común de los fracasos rotundos en el gobierno.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx