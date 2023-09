Fiscalía vs. Fiscalía

Si las cosas se siguen descomponiendo al ritmo que llevan, en unas semanas la única forma en que los morelenses podrán explicar lo que pasa en el estado será con marionetas y frente a un psicólogo. Ejemplos del caos que impera en el estado hay muchos en los tres poderes del Estado, igual que en varios de los órganos autónomos. El más reciente ocurrió en las fiscalías General del Estado y Especializada en el Combate contra la Corrupción, que desde el 4 de agosto fueron metidas en una delicada espiral que compromete su credibilidad y con ello la legitimidad de la delicadísima labor que realizan.

Las cosas empezaron cuando el conflicto político entre el fiscal Uriel N y los poderes Ejecutivos federal, de Morelos y de la Ciudad de México, escaló hasta la detención del egresado de la Autónoma de Morelos y fiscal menos favorito del país, por presuntos delitos contra la administración de justicia en el caso de feminicidio de Ariadna Fernanda ocurrido en la Ciudad de México. A partir de ese momento, inició lo que la defensa de Uriel N ha calificado de secuestro político, con una serie de amparos que fueron combatidos con nuevas órdenes de aprehensión.

Frente al conflicto, los diputados de Morelos han decidido que la falta del fiscal, en tanto no haya una sentencia firme en su contra, no es definitiva, por lo que no tendrían que nombrar reemplazo alguno, aunque el gobernador Cuauhtémoc Blanco, enemigo número uno de Uriel N y de otros muchos funcionarios y políticos morelenses, presuroso había mandado una terna para designar a un nuevo titular de la Fiscalía.

En paralelo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción vivía su propio idilio con el caos. El hasta el 13 de septiembre titular del órgano, Juan Salazar Núñez, soñaba hace tiempo con ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Nombrado casi al mismo tiempo que el fiscal general, el Anticorrupción no era exactamente amigo de Uriel N, pero mantuvieron una relación de respeto mutuo durante sus encargos. No se trataba de un pacto de impunidad, sino de un cuidado adicional en cada uno de los asuntos que involucraran al personal de ambas fiscalías. Es decir, si la General tenía algo contra elementos anticorrupción, sería extraordinariamente cuidadosa en el procesamiento de las carpetas, la Anticorrupción tendría que hacer lo mismo.

En su interés por ser magistrado, Salazar esperó que el Congreso emitiera la convocatoria y el 13 de septiembre acudió al Legislativo a inscribirse en el concurso para designación de magistraturas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia. Apenas una hora más tarde, comunicó su decisión de separarse del cargo temporalmente. En su lugar quedó Edgar Núñez Urquiza a quien se considera ahora responsable de haber retomado una acusación de tortura en contra de fiscal de Morelos y acelerarla sin el procesamiento debido para obligar que Uriel N permaneciera en prisión.

El mismo día, el fiscal de Morelos había obtenido una orden de liberación inmediata de la prisión preventiva que le fue impuesta en tres ocasiones por jueces de la Ciudad de México. Uriel N habría salido por la tarde, pero la burocracia pretextó un paro de trabajadores para alentar el proceso de liberación que autorizó casi al tiempo que llegaba la nueva orden de aprehensión en contra del fiscal de Morelos. Con ello, el fiscal pasaría por lo menos 24 horas más en el penal del Altiplano.

Los dos elementos: renuncia de Salazar y la extraña orden de aprehensión contra el fiscal de Morelos, podrían haber provocado que, con una celeridad ejemplar, personal de la Fiscalía General se apersonara la mañana del 14 a destituir al Anticorrupción en funciones, Núñez Urquiza, y a suspender o cesar a otros funcionarios “que se encontraban bajo investigación por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones”. Y al mismo tiempo nombrar a Isaías Rodríguez Moreno, como titular de la Fiscalía Anticorrupción.

Y alguien se preguntará ¿quién es el señor Isaías?, pues hasta ayer estaba encargado del despacho del Instituto de Procuración de Justicia y secretario técnico del Consejo de Profesionalización de la Fiscalía General y, en efecto, tiene la confianza del fiscal Uriel N.

