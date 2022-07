Ese odio que iguala a los políticos

En medio de la crisis derivada de la pandemia, la violencia, la caída constante de los indicadores económicos y la impunidad rampante que padece Morelos, agravada por los errores y omisiones de las autoridades locales y el olvido de las federales, parece que la respuesta simple, necia y absurda de muchos morelenses es el fomento del odio, la clasificación de la gente en grupos arbitrariamente definidos por el observador, y el ataque activo. Muy fácil se pierde de vista que los enemigos de la sociedad son la enfermedad, la violencia, la falta de productividad, la corrupción y la colección de ocurrencias que hoy sustituyen a las políticas de Estado; y se asume que la otredad, sea la que sea, debe ser extirpada como si se tratara del origen y el destino de todos los problemas de la ciudadanía.

Claro que mucha gente tiene razones para estar molesta con una nueva generación de políticos que reniega del pasado pero comete las mismas o peores tropelías que sus antecesores: actos de corrupción, tráfico de influencias, abuso de poder, omisiones de responsabilidades. El enojo en todo caso no sería gratuito, el funcionariado público morelense ha abusado de la paciencia y tolerancia ciudadanas, hasta hacerlos parecer cómplices de las fuerzas que poco a poco han erosionado la viabilidad del estado de Morelos. En todo caso, el fastidio ciudadano sería muy útil si estuviera efectivamente dirigido contra los que han simulado ser diferentes y en la práctica hacen las mismas o peores cosas que quienes les antecedieron. Cierto que no son todos los políticos que se han rehusado a hacer su trabajo de forma diferente a sus antecesores. Podríamos contar fácilmente a una veintena de servidores públicos que no han cedido a la tentación que presenta un sistema que fomenta las malas prácticas gubernamentales, pero esa veintena parece ser una muy marcada minoría que, por cierto, es constantemente atacada también por los odios que se fomentan para que todos parezcan iguales y la gente siga apoyando cínicamente a quien pareciera ofrecerle más beneficios al margen de la ley.

El fomento a esos odios permite a los políticos y sus enormes hordas de corifeos reducir el debate a una cuestión de mayor o menor antipatía, más que a un contraste de ideas, propuestas y prácticas de gobierno. No se trata de que la población los quiera más, sino de que los deteste menos. Cuando la política se reduce a esa suerte de intercambios, a menudo alimentado por piezas pseudo informativas, la función del análisis de las políticas públicas queda relevada y su lugar puede ser tomado por cualquiera, como ocurrió en los dos recientes procesos electorales locales. En efecto, parece que Morelos no aprendió nada del pasado reciente y de la actual realidad a la que apenas sobrevive.

Y se pondrá peor, en tanto el propio gobernador, Cuauhtémoc Blanco dio ya hace un par de semanas el banderazo de salida a la carrera por sucederlo, lo que significará una mayor atomización de los que antes podían percibirse como sólo dos grupos, el oficialismo y la oposición. Ahora, sólo en Morena hay cinco conglomerados de políticos que se disputan la dirigencia, en el PAN y el PRI se perciben dos en cada uno, a los que habría que sumar a los pequeños partidos que buscarán incrustarse en posiciones a como dé lugar. Es decir, de inicio habría ya por lo menos diecisiete grupos de políticos que buscan hacerse de espacios de poder. En un mundo ideal, eso significaría que los electores tendrían una variedad de 17 paquetes de propuestas diferentes, pero en el disfuncional Morelos parece que no hay una sola propuesta y que la única cohesión para los bloques políticos es, paradójicamente, el odio que hay entre ellos.

A lo mejor por ello muchos en la sociedad civil han dicho “quédense con su política” y empiezan a impulsar nuevas formas de organización ciudadana para solucionar los problemas que los políticos no sienten, no ven, no entienden, y mucho menos parecen preocupados por atender. El escenario pinta mal, y aún falta mucho para la elección del 24.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx