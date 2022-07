En Morena un lastre se volvió riesgo

El estado es un desastre. No importa el sector en que esto se diga encontraríamos argumentos sólidos y con datos para sostener esa afirmación. Esto lo saben en Morena, partido que busca siempre que sea posible evadir la corresponsabilidad que tiene en la gestión de gobierno de Cuauhtémoc Blanco y el grupo de ex panistas, ex priistas, y renegados de otras filiaciones partidistas con que acompaña la administración estatal. Pero al gobernador lo postularon y apoyaron (algunos a regañadientes, cierto) por la vía de una coalición Morena, el PT y el PES (el partido que momentáneamente abanderó al hoy gobernador) así que frente a los electores la responsabilidad es compartida y así lo demuestran los resultados electorales del 18 y el 21.

A Morena le ha costado mucho la vinculación que se hace entre ellos y el gobierno de Cuauhtémoc Blanco; pero los acuerdos son compromisos y el más severo de los acuerdos es la obediencia casi jesuita (aunque duela) de los cuadros de Morena a la figura de Andrés Manuel López Obrador quien directamente y por interpósitas personas ha instruido el apoyo al gobernador y ex figura deportiva. Los resultados de esos “apoyos” han significado para Morena la caída drástica en la preferencia electoral local. Mientras que en el 2018 Morena y aliados lograron presidir 16 ayuntamientos, en el 2021, Morena tuvo sólo siete, tres fueron para Encuentro Solidario y dos para Encuentro Social, entre las pérdidas está Cuernavaca, la ,ayor base de electores del estado. En diputaciones, Morena y aliados lograron en el 2018 los 12 distritos de mayoría, en el 2021 lograron apenas 5 distritos de mayoría pues la coalición con Nueva Alianza en Morelos por la que lograron otras dos demarcaciones pronto se adhirió a la oposición local. Es decir, en términos prácticos Morena perdió en Morelos, siete diputaciones locales de mayoría en sólo tres años, a cambio obtuvo sólo una curul plurinominal.

Y ése no es el único problema para las aspiraciones de Morena en el estado, porque conforme avanza el tiempo, las fallas del gobierno estatal se vuelven más evidentes; la oposición local está dispuesta a señalarlas y montarse en cada una de ellas para construir una propuesta de gobierno alternativa a lo que hoy padece el estado, lo que complica las aspiraciones del partido del presidente por ganar las elecciones locales en el 2024. Bajo este panorama, por muy posicionados que estén, ninguno de los aspirantes de Morena a la gubernatura tendría las cosas fáciles.

A esta condición externa, habrá que sumar la crisis interna del partido, que está por vivir la ya muy anunciada toma de posiciones de poder e influencia local por quienes, extintos Encuentro Social y Encuentro Solidario, se quedaron sin partido pero tienen posiciones de gobierno desde las que han operado políticamente para infiltrar a Morena Morelos y buscar espacios en el partido que incluyen la dirigencia estatal (que se deberá jugar en agosto) y la mayoría de las candidaturas locales que se disputarán en el 2024. No es una acción discreta, el propio Ulises Bravo, hermano del gobernador y visible coordinador de las operaciones políticas del grupo, ha externado ya su próxima afiliación a Morena y su intención de buscar la dirigencia estatal del partido.

Para la dirigencia nacional que encabeza Mario Delgado, la jugada resulta interesante, si los intentos del grupo del gobernador (que incluye a varios de los secretarios de despacho, algunos alcaldes leales y muchos burócratas de primer y segundo niveles) por hacerse del partido no prosperan, la fuerza electoral real del grupo que en el 2021 logró ganar apenas las alcaldías de Zacualpan, Temoac, Jonacatepec, Tepalcingo y Zacatepec, con una suma en ellos de apenas 15 mil votos, no tendrá opciones de dirigencia pero sí agrandará la base de Morena. Si en cambio, los pesistas logran hacerse del control del partido, demostrarían que los grupos internos de Morena no tienen mayor fuerza electoral, lo que favorecería una purga de los simuladores en el partido. Es decir, de una retorcida manera, Ulises Bravo y su equipo estarían haciéndole a Mario Delgado la chamba previa a la selección de candidaturas.

Por eso la mayor parte de los morenistas están haciendo una chamba a marchas forzadas para mantener el control de los tres distritos federales que ven como suyos (Yautepec, Jiutepec y Jojutla), y tratar de mantener el equilibrio de fuerzas en Cuautla y Cuernavaca, a fin de que el grupo del gobernador pueda afiliarse completo a Morena sin lograr el control de espacios en el partido. Parece que la unidad casi nunca vista en esa izquierda morelense se está construyendo para frenar las aspiraciones del gobernador, y esta vez la vida política les va en ello.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx