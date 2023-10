¿En Morelos toca mujer?

Si las comisiones unidas de partidos políticos y equidad de género del Instituto Nacional Electoral logran la aprobación del anteproyecto que presentaron ayer y cuya votación fue suspendida por la cantidad de observaciones y quejas de partidos políticos y consejeros, en Morelos los partidos quedarían obligados a postular candidatas a la gubernatura o recurrir a los tribunales para defender un asunto que se ha vuelto recurrente en las salas de la justicia electoral, el derecho de postulación para cargos unipersonales.

Según lo poco que pudo exponerse sobre el acuerdo en la sesión de las comisiones unidas, habría tres elementos fundamentales que definirían el destino de las nominaciones a la gubernatura de Morelos: el que haya cinco candidaturas de mujeres y cuatro de hombres entre las nominaciones de cada partido o coalición a las nueve gubernaturas; el principio de alternancia que obligaría a los partidos que postularon hombres en la elección anterior a nominar mujeres en la siguiente; y la instrucción del INE a los organismos públicos locales electorales de cancelar los registros de candidaturas que no cumplan con los lineamientos del acuerdo. Con ello, muchos de los hombres aspirantes a la gubernatura, por sí mismos o porque alguien les esté calentando la mollera, estarían fuera de toda posibilidad, o por lo menos, en una posición de desventaja que los obligaría a recurrir a tribunales.

No serían pocos los damnificados por la determinación, sólo en Morena: Rabindranath Salazar Solorio, Rafael Reyes Reyes, Juan Salgado Brito, Juan Ángel Flores Bustamante, Víctor Mercado Salgado, Agustín Alonso Gutiérrez. Pero el criterio también dejaría fuera a la mayoría de aspirantes de la oposición: José Luis Urióstegui Salgado, Ángel García Yáñez, Alfonso Duarte Mújica, Eliasib Polanco Saldívar, entre otros que han levantado la mano. Cada uno de ellos tendría probabilidades en juicios para la protección de los derechos ciudadanos al no permitírseles su registro previo a la contienda.

No se trata, hay que insistir en ello, que en Morelos no haya mujeres aspirantes igual o mejor preparadas que muchos de los hombres en el listado. Lucy Meza Guzmán, Margarita González Saravia, en Morena, y Marisol Becerra, Mayela Alemán, Brenda Valderrama, Jessica Ortega, en la oposición, pueden resultar candidatas muy competitivas. Pero ocurre que la discusión sobre la paridad de género y las formas de garantizarla en elecciones de autoridades unipersonales no ha sido superada incluso en el Instituto Nacional Electoral, mucho menos en los partidos políticos que, entre cuotas de grupos de interés, elementos culturales de misoginia, e interés legítimo de postular a los aspirantes más competitivos, sean hombres o mujeres, han sido omisos para atender el desequilibrio histórico.

Morelos, por ejemplo, no ha tenido gobernadora. Y eso difícilmente podría establecerse como una decisión exclusiva del electorado. Lo cierto es que no ha habido muchas postulaciones de mujeres para el cargo, y las que se han dado, han resultado mayormente de partidos emergentes o con escasa estructura y competitividad, como ocurrió en el 2018 con Nadia Luz Lara y el Verde Ecologista de México. Al final, la aspirante decidió renunciar a la contienda y aliarse con la coalición del PRD que había postulado a un hombre, Rodrigo Gayosso, quien finalmente perdió la elección frente a Cuauhtémoc Blanco.

Por lo pronto, la historia y las resoluciones de los tribunales electorales parecen favorecer al INE en la construcción de lineamientos que permitan garantizar la paridad en la asignación de candidaturas. Así ha pasado por lo menos los últimos tres años. Si el alcance del anteproyecto es el que se pretendía al entrar a la sesión que quedó en suspenso, el escenario de judicialización en los próximos días es inminente. Probablemente de ello derive la decisión de adelantar la mesa con partidos políticos y consejeros electorales antes de que se vote el anteproyecto, la idea sería permitir la participación de los partidos en la definición de los lineamientos. Aún con ello, es muy probable que en el caso de Morelos, los criterios establezcan la postulación, por lo menos preferente, de mujeres a la gubernatura.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx