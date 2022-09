El tejido del acuerdo en el Congreso

En medio de un miércoles aciago en Cuernavaca, la única aparentemente buena es que los diputados del Congreso local finalmente pudieron tejer acuerdos que, si son suficientemente duraderos, podrían acabar con la parálisis legislativa que desde diciembre pasado agobia a los diputados morelenses. Los intentos desde el Ejecutivo para influir en los órganos directivos del Legislativo y con ello en prácticamente toda la dinámica de ese poder, resultaron infructuosos por algunas jugadas dignas de ajedrecista.

Primero estuvo la resistencia de los diputados de Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, Nueva Alianza frente a las tentaciones que se planteaban desde el Ejecutivo y que denunció desde el inicio del año legislativo, el 1 de septiembre pasado, Agustín Alonso. Después la capacidad de construir alianzas de Francisco Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva, quien pudo evitar la radicalización mayor, y finalmente construir un bloque con catorce legisladores los mínimos requeridos para aprobar los nombramientos en los órganos de gobierno del Congreso, Mesa Directiva y Junta Política.

Para que lo segundo ocurriera, fue necesario solucionar el problema que arrastraba desde hace mucho el grupo parlamentario de Morena y que arreció con la elección de su dirigencia estatal. Tres diputados habían apoyado abiertamente al grupo de Ulises Bravo y los otros tres no lo hicieron. Esa división llevó a Arturo Pérez Flores, por estos días más cercano a Ulises Bravo, a la coordinación del grupo, pero sólo por unos días. La incorporación del ex priista Alberto Sánchez Ortega a la bancada de Morena funcionó para que el grupo de Paola Torres, Alejandro Martínez y Macrina Vallejo tuviera un voto más y la diputada por el quinto distrito fuera designada en lugar de Pérez Flores. Hay quienes desde ahora ven en el cambio de la coordinación parlamentaria como un triunfo de Rabindranath Salazar Solorio sobre Cuauhtémoc Blanco. De ser así, más que el reduccionismo del enfrentamiento personal, habría que considerar la vocación dialoguista del morenista de Jiutepec más que el freno a los intereses del gobernador del estado. Para muestra de ello, con la tragedia de la colonia Los Pilares encima, Rabindranath Salazar publicó en sus redes sociales: “En estos difíciles momentos, mi solidaridad con las familias de las personas que quedaron atrapadas entre escombros, luego de que un paredón del Panteón de la Paz colapsara en #Cuernavaca. Mi total apoyo a las víctimas y al alcalde José Luis Urióstegui Salgado”.

Una de las inmediatas beneficiarias de esta proclividad al diálogo de los legisladores ha sido la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. Con 14 votos a favor, el Legislativo aprobó dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el presupuesto que debió obtener la comisión. El órgano autónomo pedía 22.5 millones de pesos y le otorgaron sólo 15.7, con ello, el gobierno estatal tendrá que entregar la diferencia de 6.8 millones de pesos.

Ya al interior del legislativo quedan bastante fortalecidos los diputados constructores de acuerdos, particularmente Francisco Sánchez, Paola Cruz, Alberto Sánchez, Luz Dary Quevedo, Julio César Solís, Agustín Alonso, Gabriela Marín, Ángel Adame, Macrina Vallejo, Alejandro Martínez, Andrea Gordillo (seguramente también el resultado final fortalecerá a Tania Valentina porque ella siempre encuentra acomodo).

En todo caso el problema es que con la mínima diferencia a favor, el bloque del diálogo en el Congreso local podría ser bastante volátil. Primero porque bastaría con que uno de ellos no asista a sesiones para que todo el esfuerzo se detuviera; segundo porque para quienes acostumbran adquirir o rentar diputados, uno es mucho más barato que seis o siete; tercero porque los partidarios del gobierno estatal en el Congreso no requieren aprobar nada para que las cosas sigan como están -que es el escenario más conveniente para el Ejecutivo-, en todo caso, les basta con frenar cualquier propuesta que dañe al proyecto del gobernador y eso no está tan lejos.

Por lo pronto, el diálogo va en el Legislativo y esa es una buena en un marasmo de pésimas noticias.

