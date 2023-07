El silencio y los que no escuchan

Con 24 feminicidios registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos ya superó en 14% los 21 que se dieron en los primeros seis meses del 2023 según el mismo reporte. Los homicidios dolosos también aumentaron en el primer semestre un 12%, al contarse 570, contra 505 en el mismo período del año pasado. La proyección no es buena para nadie, mucho menos para las mujeres que, de acuerdo con el Instituto de la Mujer, no están seguras en ninguna parte del estado.

La prevención del delito en el ámbito local ha sido rebasada ampliamente por los malhechores, los esfuerzos que se hacen en los planos municipal y estatal parecen incapaces de contener la violencia en el estado, producto de una estrategia fallida en su trazo y en su ejecución, y del abandono ciudadano. Hace pocos años, cuando los indicadores de violencia e inseguridad no eran ni la mitad de los que hoy se padecen, la ciudadanía salía a las calles exigiendo cambios a los que la autoridad se resistía pero acababa cediendo, por lo menos en la búsqueda de cercanía con los ciudadanos y el establecimiento de soluciones específicas a algunos de los problemas denunciados. Así ocurrió en las administraciones de Jorge Carrillo Olea, Marco Adame Castillo y Graco Ramírez. Los tres mandatarios, no muy convencidos, hicieron por lo menos pequeños ajustes en sus programas de seguridad pública. Graco Ramírez fue quien más procuró mantener la apariencia de solidez en su administración aún frente al reclamo social, pero al final hizo una colección de pequeños ajustes que se convirtieron en matizadores de la estrategia de seguridad pública.

Desde que Cuauhtémoc Blanco es gobernador, la ciudadanía ha salido en por lo menos cuatro ocasiones a caminar por la paz. Cada una de las marchas ha tenido solamente un valor testimonial, porque la actual administración parece indispuesta para escuchar el reclamo de la ciudadanía por justicia, seguridad y paz. Cierto que en Morelos hay la horrible costumbre gubernamental de no salir a atender los reclamos ciudadanos en esta materia. Como la ciudadanía suele participar en esas movilizaciones sin identificadores de grupo o partido, además de hacerlas en horas no hábiles para la burocracia, es difícil que alguien en Palacio de Gobierno tenga la delicadeza de atender a los manifestantes (tampoco es que ellos lo busquen mucho, acostumbrados a encontrar las puertas del gobierno cerradas).

Cuauhtémoc Blanco no cambiará su estrategia de seguridad, lo ha reiterado pese a las evidencias de que el plan de pacificación que su administración inició en el 2019 ha servido para muy poca cosa. Igual que la presión política, las demandas ciudadanas parecen importar muy poco a quien está convencido de que su proyecto, su conducta, sus acciones, son los correctos y si fallan es porque hay fuerzas que lo quieren atacar y que arman confabulaciones en su contra. Pero los muertos, las víctimas de desapariciones, de violencia, de robo y despojo, son reales, están al alcance de cualquiera porque cada morelense tiene por lo menos un conocido que ha sido victimado en los años que Blanco lleva como gobernador; no son dichos ni historias para tejer una narrativa contra el Ejecutivo, se trata de personas reales que sufren la violencia y el crimen y tienen todo el derecho de manifestarse, de exigir justicia, seguridad, paz.

El sábado otra vez saldrán a la calle miles de ciudadanos convocados por la Diócesis de Cuernavaca. Caminarán por el centro histórico para pedir paz, pero también esperanza, según dice el Obispo Ramón Castro. Recuperar la esperanza no es fácil si la respuesta del gobernador puede adivinarse: no habrá cambios en la estrategia de seguridad, la actual ha dado resultados porque se ha detenido a gente que antes no se detenía, faltan policías y los ayuntamientos no hacen lo necesario para reclutarlos. Así ha sido la postura frente a cada uno de los reclamos anteriores y mientras los índices de asesinatos y feminicidios siguen creciendo cada día.

La caminata por la paz servirá entonces a otro propósito mucho más socialmente terapéutico. Se visibilizará la violencia desde la perspectiva de las víctimas y con ello se puede crear la conciencia de que las tragedias individuales son compartidas, las campanas doblan por todos y es en ese colectivo donde deberán encontrarse las vías de solución, a pesar de quienes no quieren escuchar el dolor que hay en el silencio.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx