El riesgo de violencia en las escuelas

En el cuadro de la pantalla aparece un menor con uniforme escolar atacado a patadas por otro que porta ropa similar. El video, igual que muchos otros con similar contenido que circulan en las redes sociales “indigna” a cientos de usuarios. Los mensajes que exigen castigo al pateador son similares a otros que se han propagado en redes sociales y, aunque sancionados por las directivas escolares, evidencian una pérdida casi absoluta ya de humanidad y decencia en las comunidades educativas.

Todo el fenómeno muestra mucho de lo que está mal en la sociedad. Por supuesto que la violencia en contra de cualquiera es condenable, pero no es lo único que está mal en el video y la cadena de quejas y críticas que origina. Primero aparece un sólo video, pero posteriormente surgen más que muestran diversos ángulos de la misma cadena de actos violentos, es decir, más de una persona estaba tomando videos con sus dispositivos, conducta que prefirieron a hacer lo posible por parar la violencia. Fue más importante documentar la agresión para obtener minutos de fama en las redes sociales que rescatar a un compañero en desgracia.

No es el primer caso en que los espectadores de una tragedia prefieren grabarla en video que trabajar para evitarla o paliar sus efectos. ¿Esa conducta merece ser sancionada? Desde el ámbito educativo, por supuesto. No se trata de evitar que los actos violentos queden documentados, a fin de cuentas, esos videos pueden resultar pruebas que son fundamentales en procesos sancionatorios; pero sí de buscar que en la toma de decisiones sobre conductas frente a la realidad, los estudiantes elijan siempre la que reviste un mayor valor ético, la que salva la humanidad a través de un individuo.

Otro comportamiento que preocupa es el de los espectadores digitales del hecho. La cantidad de vistas que tienen los videos del tipo es muy superior a los comentarios de condena sobre los mismos hechos. Las condenas, por cierto, regularmente incluyen un componente más de venganza que de análisis sobre lo que ocurre en el sistema educativo, las causas que llevaron a la violencia, y hasta las posibilidades de transformar esa realidad. Una perspectiva de elemental derecho llamaría a sancionar la conducta y rehabilitar a la persona que la comete; el linchamiento en las redes sociales es un producto del enojo, del repudio contra el hecho, pero también contra la persona.

Esta disfunción de las redes sociales no resultaría tan preocupante si no fuera por el sometimiento que las autoridades tiene sobre los veredictos que pronuncian las enardecidas legiones en Twitter, Facebook, Instagram, y que acompañan siempre la gravedad de cada sentencia. De tal forma, al aplicar sanciones ejemplares, y a menudo desprovistas de una revisión del contexto que genera la violencia, no como un excluyente, sino como agravante o atenuante de la responsabilidad, las autoridades educativas y las judiciales, omiten asumir la tarea que les toca en la creación de entornos pacíficos en las escuelas.

De inmediato se dirá desde el oficialismo local que en Morelos no se tiene noticia de hechos de tal magnitud, algo poco relajante en tanto el hecho de no haber registro no implica la inexistencia de alguna conducta, de hecho, se sabe que en Morelos ha habido agresiones graves de unos estudiantes a otros en diversos municipios, y que las escuelas del estado resultan igual de expuestas que el resto de los planteles en el país a que estos hechos ocurran.

Mucho más preocupa que, frente a autoridades omisas ante amenazas claras, reales y presentes a la paz en las escuelas (como las amenazas de extorsión a docentes), los riesgos que no quieren ser vistos pero están, como el de hechos de violencia grave entre los estudiantes, estén siendo ignorados por la autoridad y no se cuente con una política efectiva para construir ambientes de paz en las escuelas, ni un protocolo actualizado que permita uniformar rutas de tratamiento a las víctimas y sanciones a los perpetradores de la violencia y a sus facilitadores.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx