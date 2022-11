El primer gobierno de coalición en Morelos

Cuando en mayo de 1998 Jorge Carrillo Olea pidió licencia para separarse de la gubernatura del estado, Morelos entró en una crisis que duró por lo menos seis días. El general gobernador había anunciado por la mañana de un martes que enviaría al Congreso el equivalente a su dimisión, motivada por lo que reconocía como una “compleja problemática política del estado”. Las acusaciones sobre vínculos de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado con bandas delictivas dedicadas al secuestro, la ruptura de Carrillo Olea con la presidencia de la República de la que el gobernador ya en retiro culparía después a Liébano Sáenz (secretario particular de Ernesto Zedillo), las movilizaciones ciudadanas por seguridad y las que no eran tan socialmente puras, como las que encabezaba Graco Ramírez, la derrota abrumadora del PRI en las elecciones intermedias, que le hizo perder la mayoría en el Congreso (18 de los entonces 30 diputados eran de la oposición, 12 PRD, 5 PAN, y 1 Partido Civilista Morelense) y otra serie de condiciones inherentes a su gobierno, alejamiento de la ciudadanía, falta de resultados, y ruptura del diálogo con sus opositores, habían vuelto insostenible la figura del que podría considerarse el gobernador con el que el siglo XX concluyó (bastante temprano) en Morelos.

El aviso se dio un martes, pero solicitud de licencia y el nombramiento de un gobernador sustituto tardarían casi una semana. La XLVII Legislatura local, que despachaba en el edificio de Matamoros que hoy está prácticamente abandonado, se convirtió en el centro político del estado, y probablemente del país. Apenas un par de horas después del anuncio del gobernador, ese mismo martes, había hasta banda con chinelos fuera del recinto legislativo, la oposición social y política a Jorge Carrillo Olea festejaba, en la calle fueron llegando camionetas de televisoras para llevar señal a control remoto de lo que pasaba en Morelos con la gubernatura. De la Federación se pedía apoyar a Juan Salgado Brito, entonces delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, para ser el gobernador sustituto, él no quería el puesto pues aspiraba a la candidatura para seis años y no los dos que le quedaban a Carrillo Olea, pero como buen priista se disciplinaba, Otros que se mencionaban eran los de Ángel Ventura Valle y David Jiménez González. Ninguno prosperó, la oposición en el Congreso hizo valer su mayoría y rechazó cada una de las propuestas que provenían, según se decía entonces, de la presidencia de la República.

Actores importantes de la que circunstancialmente ha sido la legislatura más importante en la historia local hubo varios. El PRD tenía entonces su mejor alineación, Nacho Suárez Huape, Hugo Carbajal, Cristina Balderas, Ricardo Dorantes, Adela Bocanegra, Noé Suárez; en el PAN tampoco andaban perdidos, José Raúl Hernández Ávila, Emma Margarita Alemán, Erika Cortés, Fernando Martínez Cué, y el Civilista tenía a Alejandro Mojica Toledo. Frente a ellos y la situación, los priistas, también buenos parlamentarios como Víctor Saucedo, Laura Ocampo, Javier Malpica y Rocío Carrillo, poco podían hacer. Tras bambalinas operaban el perredista José Luis Correa Villanueva y el panista Adrián Rivera Pérez. Alguno de todos ellos me explicaba entonces que no dejarían pasar a Juan Salgado Brito porque sería volverle a entregar el estado al PRI: “Si le damos a Juan dos años de gobierno, el PRI gana la elección del 2000”, me confiaban y el plan era distinto, formar un gabinete en que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local tuvieran participación.

En efecto, en Morelos se formaría entonces el primer gobierno de coalición a partir de acuerdos políticos. El priista que consiguió el consenso de los diputados fue Jorge Morales Barud, quien había presidido el Congreso en la legislatura anterior y era bastante abierto al diálogo con la oposición, al grado de conformar un gabinete con panistas, perredistas y priistas en lo que llamaron un gobierno de reconciliación que en realidad era una coalición gobernante.

Con políticos que no consensúan ni el calendario de una reunión. ¿Tiene la legislatura los tamaños para reeditar esa reconciliación? Puede que haga falta.

