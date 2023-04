Nuevas Reglas | El obradorismo en los aspirantes de Morelos

Mientras los aspirantes de Morena a la candidatura al gobierno de Morelos insisten en hacer públicas sus intenciones de participar en la selección interna, parece volverse natural la dependencia extraordinaria por el discurso del lopezobradorismo, al grado de arriesgar las propuestas para un estado cuyo modelo de desarrollo fue severamente lastimado por esa corriente política.

El discurso ideológico tiene sus ventajas. No sólo es identitario para quien lo pronuncia, también le ofrece una serie de conceptos cuyo significado es lo bastante indefinido para comprometer cualquier cosa y lo suficiente sensacionalista para entusiasmar a públicos objeto. Para los aspirantes de Morena y sus equipos, no parece un error el buscar cobijo en el símbolo Andrés Manuel López Obrador, en tanto el presidente tiene un respaldo estatal superior al promedio nacional. Frente a la adhesión a lugares comunes como “cuarta transformación”, “mafia del poder”, “obradorismo”, “pueblo”, “combate a la corrupción”, “austeridad republicana”, y otros colocados a veces al azar en las piezas discursivas, cualquier propuesta se vuelve marginal, letras chiquitas en un contrato que quiere ofrecer esperanza en un modelo que ha fracasado en Morelos. Para ello, se recurre a la misma embajada siempre “la cuarta transformación no ha llegado a Morelos”, y se aprovecha entonces el descrédito del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, para asegurar que el modelo funciona, pero por culpa de un gobernador lleno de defectos, en el estado no se ha implementado siquiera.

Es falso que el obradorismo no opere en Morelos. Puede culparse al Ejecutivo estatal y a muchos de los gobiernos municipales encabezados por Morena y aliados, es la absoluta omisión de su responsabilidad en el diseño de las políticas públicas y su adhesión acrítica a los modelos impuestos desde el gobierno federal. Pero se confía en la excusa, por repetida. Muchos piensan que el problema del estado se reduce al gobernador y sus alcaldes, y no a que las omisiones de ellos han permitido que las políticas del gobierno federal cuyo diseño no contempló a Morelos y resultan dañinas para el desarrollo estatal, operen sin filtro alguno de las autoridades locales. La simpleza de encontrar personajes para culpar, en lugar de conductas problemáticas, es recurrente entre las audiencias amplias que los políticos requieren.

Lo que no parecen considerar los aspirantes o sus equipos, es la facilidad con que se desgastan los términos en el discurso ideológico. El uso tan frecuente del fraseo con significados tan abstractos que se vuelven personales, los erosiona hasta hacerles perder su relación con la realidad, vacía las palabras.

Porque hablar de “cuarta transformación” se entiende diferente en boca de López Obrador, que en la de Víctor Mercado, Jorge Argüelles, Cecilia González, Margarita González, Rafael Reyes, Rabindranath Salazar, Juan Ángel Flores o Lucy Meza. La relación de quien lo pronuncia con su público puede darle validez, pero en tanto esas audiencias son diversas, también lo es su entendimiento de lo que requiere transformación. Y así con cada uno de los términos. De hecho, uno de los graves problemas del lopezobradorismo en la práctica es que no constituye más que un atado de frases desprovistas de significado, efectivas para arengas contra quienes son identificados como rivales.

Los morelenses conocen a los aspirantes porque son figuras públicas y la distinción que se permiten hacer entre ellos deriva de los hechos públicos que se les atribuyen. En función de tal conocimiento, se construye la idea de si verdaderamente hay una adhesión o no a los principios del lopezobradorismo o se trata sólo de la búsqueda interesada de un beneficio político. Lo oculto siguen siendo las propuestas que cada uno de ellos tiene para rescatar a un estado que padece una crisis como la que atraviesa Morelos y que fue profundizada justamente por políticas federales de Andrés Manuel López Obrador y la incapacidad de la clase política estatal para construir alternativas. Y eso es lo que deberían preocuparse en comunicar porque, siendo francos, ninguno parece muy similar a López Obrador, tampoco en lo político; algo que podría ser afortunado.

