El manoseo de los órganos electorales

Los organismos electorales son maquinarias especializadas de una complejidad extraordinaria. No es para menos, deben garantizar un delicado equilibrio que permita a las fuerzas políticas contender con cierto nivel de equilibrio, y garantizar que la voz de la ciudadanía sea escuchada y su voto respetado. Para esa colección de tareas, requiere de un personal altamente especializado comandado por consejos que, conocedores de las cuestiones electorales y el régimen de partidos, sean ciudadanos comprometidos con la democracia y su perfeccionamiento.

La estructura de los organismos electorales supone un Consejo Electoral ciudadano, que da instrucciones a un personaje denominado Secretario Ejecutivo, quien resulta el responsable administrativo de todas las áreas institucionales, organización y partidos políticos, administración, jurídico, difusión, capacitación electoral, todas ellas idealmente parte de un servicio profesional electoral, garante de la preparación de cada miembro de la estructura institucional.

El problema es que desde fuera, los órganos administrativos electorales suelen verse como una suerte de caja negra en la que se mete dinero y salen jornadas electorales con resultados confiables y apegados a la voluntad ciudadana. Es normal, la gente tiene muchas cosas para pensar antes de las cuestiones electorales, sobre todo cuando resulta tan difícil mantener los equilibrios, entre otras cosas porque los participantes en las elecciones, partidos políticos o candidatos independientes, suelen ser bastante tramposos. Así que siempre resulta complicado entender las cosas que pasan en el interior de los órganos electorales y en tal sentido, se emiten juicios apriorísticos cuya popularidad suele ser mucho mayor que su validez.

Si esa enorme ignorancia sobre los procesos electorales se suma el dolor de los partidos políticos perdedores (que suelen culpar del rechazo ciudadano al órgano electoral), tendremos una facción que, cuando llegue al poder busque hacer reformas electorales que inutilicen a los órganos electorales por considerarlos onerosos o hasta “fifís”, o bien busquen alterar la contienda cuyo equilibrio osó alguna vez privarlos del acceso al poder. Así se creó la intentona de reforma electoral que desde el poder ha buscado imponerse evidenciando un único objetivo lejano al perfeccionamiento democrático: el aniquilamiento de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales por la vía de la asfixia institucional.

Por supuesto que los embates desde el poder han sido enormes y si bien no han significado para los órganos electorales la pérdida de la confianza ciudadana; y los intentos de reforma no han fructificado en los hechos, el prestigio individual de consejeros electorales, y la discreción que requieren muchos de los funcionarios electorales cuya función está diseñada para no restar relevancia a los protagonistas de la contienda, candidatos y partidos políticos. El mejor árbitro es el que no se involucra en el partido y la colección de escándalos artificiales tejidos en torno a funcionarios y consejeros electorales, tanto federales como de los estados, resulta en una disfunción democrática.

Esta es la lógica para la renuncia de Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, anunciada ayer, y es el ambiente que los órganos electorales tendrán que superar en los próximos meses para garantizar una contienda entre partidos y no entre los grupos de la sociedad. El manoseo desde cualquier poder a la estructura de los órganos electorales es, en sí mismo, un desequilibrio que afecta gravemente la organización comicial y las tareas previas a ello.

En este ambiente, la decisión de los consejeros electorales de Morelos para autorizar un bono de partida que resultaría equivalente a 2 millones de pesos para tres de ellos, resulta por lo menos una imprudencia. Más allá de lo ofensivo que pueda resultar (como han considerado algunos diputados olvidando probablemente que lo verdaderamente ofensivo es el salario promedio en Morelos), el tiempo en que los consejeros decidieron aprobarlo, y las implicaciones que tendría para el presupuesto del Impepac, bastante debilitado en los últimos siete años, parecen un sinsentido.

Las autoridades electorales padecen el embate del poder en todo el país, y en Morelos, parece que también el de sus consejeros.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx