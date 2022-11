El Frente Ciudadano y el Frente de Graco

A lo mejor es defecto por debutante, pero el Frente Cívico Nacional en su versión de Morelos parece ser un reflejo de lo que ocurre con la política en el estado. Tres grupos diversos, con intereses muy probablemente disímbolos se disputan el membrete de un proyecto que, paradójicamente, pretende significar unidad.

Botón de muestra, el fin de semana del 25 al 27 de noviembre, autores distintos convocan a tres actividades diferentes. Mariana Moguel, a la sazón hija de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles y activista en los últimos años, invita a la gente a una reunión de organización de la sociedad civil en el estado. La cita es en la colonia Acapantzingo de Cuernavaca y se coloca bajo el logotipo multicolor del Frente Cívico Nacional. Uno supondría que la convocatoria de Mariana supone un primer acercamiento con grupos que eventualmente se incorporarán para dar la base social a la intención de un proyecto de gobierno desde la sociedad civil, alterno al de Morena.

Graco Ramírez, ex gobernador, metidazo en su propia versión, convoca a la “instalación de comités distritales del Frente Cívico Nacional en Morelos #endefensadelINE”, esto el domingo en un hotel también en la colonia Acapantzingo de Cuernavaca. Hay que reconocer que la invitación del ex gobernador está mucho más producida, aunque eso de los comités distritales suena más a estructura partidista que ciudadana. Nos explicamos, los ciudadanos dividen su geografía en cuadras, colonias, barrios, regiones, pueblos, comunidades, o alguna otra de esas definiciones, mientras que los políticos partidistas entienden de secciones y distritos.

Por otra parte, los más involucrados desde la sociedad civil con el Frente Cívico han convocado a los ciudadanos sólo a vestir alguna prenda rosa el domingo 27, también con el objetivo de la defensa del INE, en algo que dan en llamar la marea rosa. Cada quien realiza las actividades que guste, pero la idea es vestir algo rosa para mostrar el respaldo al órgano electoral nacional.

Y uno diría que es bueno que desde tres frentes diversos se convoque a la sociedad civil, pero eso tiene todos los riesgos del mundo y, por supuesto, falta a la idea central de unidad de la ciudadanía a la que se invita a participar.

La cohesión de grupos de la sociedad civil no es difícil si existen los puentes de comunicación que le permiten saber que los problemas de los otros son idénticos o por lo menos muy parecidos a los propios, por lo que las soluciones aplicadas por unos pueden servir a los demás. Los gobiernos basan su poder, cuando no dan resultados, en el aislamiento de los grupos sociales que a menudo disfrazan de polarización. Tratan de convencer a la gente de que sus problemas son distintos a los de otros, y a veces, hasta ocasionados por los otros. Gran parte del éxito de la marcha en defensa del INE, probablemente el primer germen de un movimiento social de oposición, radica en la identificación de un set de problemas comunes que básicamente podríamos enlistar como el riesgo para la democracia, la falta de resultados del gobierno federal, el temor de una mala administración pública que dure más de lo debido en el poder. En esas tres grandes líneas podríamos ubicar todas los demás quejas ciudadanas, la falta de oportunidades, la inseguridad, la falta de medicamentos, la crisis económica, la caída en la credibilidad de las instituciones, y los largos etcéteras. Si el Frente Cívico Nacional ha empezado a funcionar es porque comunica muy bien la colección de quejas ciudadanas. Pero ello sólo funciona si se muestran liderazgos legítimos y para ello quienes los encabezan suelen ser víctimas y no damnificados de una administración.

Los problemas de Mariana Moguel, cuya madre fue encarcelada injustamente, que padeció la persecución de grupos de poder, que vive de su trabajo, pueden ser similares a los de muchísimos morelenses. Mariana es una víctima del gobierno federal igual que muchos otros que, sin participación política mayor a la de cruzar una boleta electoral, padecen cada una de las pifias gubernamentales. Igual podemos decir de muchos otros ciudadanos que han decidido participar activamente en la política.

Con Graco es diferente, ¿alguien siente que el ex gobernador de Morelos sea una víctima del gobierno?, ¿alguien podría decir que los problemas que pudiera tener Graco Ramírez son como los de cualquier ciudadano? Graco no es una víctima, en todo caso es un damnificado de la administración pública cuyo proyecto de posteridad fracasó por falta de respaldo ciudadano y porque llegó otro grupo al poder.

Los impulsos son diferentes, el membrete que usan es el mismo, aunque la legitimidad de cada invitación la darán los ciudadanos que a ellas asistan, no en cantidad, sino en calidad.





