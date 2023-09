El Frente Amplio por Morelos busca candidato ciudadano

Por mucho que se dudaba de las posibilidades del Frente Amplio en Morelos, este jueves se reúnen alrededor de 50 organizaciones de la sociedad civil con las cinco dirigencias partidistas que formarían la futura coalición electoral y probablemente legislativa, con que la oposición buscará lograr vencer al por ahora aventajado oficialismo en las contiendas por la gubernatura, presidencias municipales y diputaciones locales que serán electas en junio del 2024. La idea general es que los partidos aprueben las propuestas ciudadanas, que incluyen la forma de selección de candidatos y la plataforma electoral, sin grandes cambios ni objeciones.

De confirmarse ello, los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Morelos Progresa y Redes Sociales Progresistas, tendrían una alianza fuerte con grupos de la sociedad civil organizada para construir una alternativa competitiva en el proceso electoral 2023-2024 que ya está en marcha. El Frente Amplio por Morelos deberá, entonces, acelerar el paso para desahogar sus procesos internos, primero la gubernatura, luego los ayuntamientos y diputaciones, antes del 25 de noviembre, fecha en que se abrirán las precampañas para la gubernatura. Para ello, es muy probable que se utilice la misma formalidad que en el Frente Amplio por México, nombrar un coordinador que a la postre sea designado como candidato a la gubernatura.

Pese a la insistencia de los rumores en torno a las candidaturas del Frente en Morelos, lo cierto es que ninguna posición está concedida a ningún partido, al contrario, se trata de aterrizar un proyecto ciudadano en el que por supuesto pueden participar aspirantes de partidos políticos, pero las candidaturas se asignarían por determinaciones ciudadanas, encuestas, elección primaria, y así. Y claro que sin una figura como Xóchitl Gálvez en el escenario local, el proceso del Frente Amplio por Morelos, está muy lejos de definirse.

Rosalina Mazari ex diputada, Marisol Becerra ex síndica de Cuernavaca; Dalila Morales, dirigente del PAN; Laura Ocampo, secretaria general del PRI estatal, Mayela Alemán, esposa del ex gobernador, Marco Adame; el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui; el senador, Ángel García Yáñez; el diputado, Eliasib Polanco Saldívar, el ex gobernador sustituto, Jorge Morales Barud; son algunos de los nombres que se mencionan como posibles candidatos a la gubernatura de Morelos. Ninguno de ellos puede presumir el arrastre de Xóchitl Gálvez, o uno siquiera comparable en el plano local. Faltaría ver si en las organizaciones ciudadanas hay algún perfil que resulte lo bastante atractivo para los electores.

Si preguntamos por las encuestas, lo cierto es que José Luis Urióstegui es el político mejor posicionado en la oposición; incluso en los careos contra aspirantes de Morena a la gubernatura tiene una desventaja bastante alcanzable con una buena campaña. Pero el Frente podría definir que la candidatura en Morelos se asigne a una mujer, en cuyo caso el alcalde buscaría la reelección.

El ex gobernador, Sergio Estrada Cajigal, sugirió que Marisol Becerra podría ser una buena candidata. La ex síndica de Cuernavaca llegó al ayuntamiento por Morena, pero su ideología parece mucho más al centro. Al concluir su gestión fue reclutada por Movimiento Ciudadano para presidir la Fundación Municipios en Movimiento, además proviene de una familia de raigambre en Cuernavaca, es inteligente y mesurada en su actuar. En contraparte, le falta experiencia política y su base social en el estado, muy moderada, se ha construido a través de Movimiento Ciudadano, que ha reiterado su negativa a participar en el Frente Amplio por Morelos. Lo de Sergio, por cierto, no fue un destape, sino un ejemplo, “cualquiera de los que están aquí”, advirtió en la reunión anterior del Frente Amplio, en una intervención que más bien fue arenga a los participantes de la sociedad civil y los partidos políticos a ir por los votos de la ciudadanía. Aún con ello, Marisol podría convertirse en una candidata sólida a muchas posiciones en Morelos, en una de esas hasta la gubernatura.

El acto de esta mañana, por cierto, pretende demostrar que el Frente Amplio por Morelos será más una iniciativa ciudadana que partidista, y que sus dueños no son ni los ex gobernadores, ni las dirigencias partidistas, si logran dar ese mensaje, la contienda electoral en Morelos se pondrá verdaderamente interesante. En cambio, si mantienen el perfil partidista y hasta faccioso que han mostrado los dirigentes de PRI, PAN y PRD, tendrán que seguir apostando a los errores de Morena, que podrían no ser suficientes para hacer competitiva a la oposición.

DETALLES: En el tweet en que anuncia su declinación a su anhelo de ser candidato a la CDMX después de reunirse con el presidente de Morena, Mario Delgado, el gobernador Cuauhtémoc Blanco prefirió subir una fotografía que tiene con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la que aparecen sonrientes y dándose el pandémico saludo de puñito frente a una bandera nacional. Por algo será.

