El fenómeno Xóchitl y las corcholatas en Morelos

Si todo sale como sus apoyadores en Morelos quieren, Xóchitl Gálvez estará en Morelos el miércoles para tener una reunión con el grupo que apoya su aspiración por la candidatura a la presidencia de la República por el frente amplio de oposición. Es un fenómeno curioso, pese a que la aspirante no tiene mayores referentes con Morelos, en la entidad ha recibido el apoyo de muchos espontáneos, particularmente ex perredistas y panistas. Cierto, Enrique de la Madrid y Santiago Creel, otros dos aspirantes fuertes a la nominación, tampoco tienen muchos referentes locales. Si fuera por eso solamente, Beatriz Paredes tendría alguna ventaja dada su cercanía con muchos actores políticos locales. Está visto que la decisión ciudadana no va por ahí, sino más en términos de quién podría vencer a Morena en la elección presidencial; y ahí, por cierto, la senadora hidalguense tiene una extraordinaria ventaja sobre las otras opciones del frente opositor.

Más aún aunque son pocos sus referentes con Morelos, Xóchitl Gálvez tiene valores de personalidad que comparte con muchas mujeres morelenses, tanto que bien podría pasar por Cuernavaquense, Jiutepequense o Cuautlense y difícilmente alguien notaría la impostura. El desenfado de la aspirante contrasta con la rigidez, por cierto, de los aspirantes de Morena a la nominación por la presidencia. Gálvez disfruta sus giras de promoción porque no tiene, aún, nada qué demostrar, mientras que los aspirantes de Morena saben que cada movimiento les puede hacer perder posiciones y con ello, futuro político.

Los respaldos de Xóchitl en Morelos están más en la sociedad civil que en la actual clase política. Sólo la diputada Andrea Gordillo se ha pronunciado públicamente en apoyo a la senadora. El PRI ha tenido un comportamiento más o menos institucional, aunque más cercano a Enrique de la Madrid, la dirigencia panista no ha dicho “esta boca es mía”; y lo que queda del PRD tampoco parece dispuesto a hacer un pronunciamiento abierto, todavía. Sin embargo, en el ambiente ciudadano de Morelos la senadora parece ganar apoyos de manera más o menos sorpresiva.

Claro que en Morelos la preferencia por Morena sigue siendo marcada. Aunque Cuernavaca no es una ciudad que respalde mucho al presidente López Obrador, en el resto del territorio estatal la aprobación del mandatario sigue en niveles muy altos. Así, la mayor parte de la clase política local se ha volcado en el respaldo a Claudia Sheinbaum, a quien se identifica como la favorita del presidente. Con muchos referentes en la entidad, Marcelo Ebrard figura como la segunda opción entre los morenistas locales y ha promovido el activismo de muchos morelenses desde la sociedad civil. Adán Augusto López no tiene muchas esperanzas y el respaldo a sus aspiraciones en la entidad es minoritario, igual que el de Gerardo Fernández Noroña, a pesar de ser residente local. Monreal y Velasco parecen haber sido borrados del mapa en las preferencias locales.

Pero entre esas figuras que protagonizan el escenario local-nacional desde una perspectiva de irremediable triunfo morenista en las presidenciales, frente a las afrentas sociales que muchos sectores morelenses han sufrido por las políticas nacionales y locales de la llamada cuarta transformación, hay una notoria voluntad de muchos ciudadanos morelenses de respaldar a aspirantes opositores. Así, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y Santiago Creel, en ese orden, podrían recibir respaldo de algunos grupos sociales y políticos locales, pero esos respaldos no parecen alcanzar frente a la ola que representa la senadora y que incluso en el plano local parece tener un respaldo arrollador. Falta saber si esa subida del oleaje le alcanzará para los casi doce meses que faltan para la elección.

En Morelos, la esperanza para candidatos no de izquierda es bastante remota, por cierto, sólo en el 2000 hubo un triunfo de Fox a través de la estrategia de voto útil, el resto de las elecciones la izquierda ha dominado en las elecciones federales. Ese es el segundo reto para la oposición en Morelos.

