El exfiscal anticorrupción y la magistratura

Como para no quedar fuera de la moda de las solicitudes de licencia para buscar nuevos cargos, el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar, decidió separarse del cargo e inscribirse en el Congreso de Morelos a la contienda por una magistratura de las disponibles en el Tribunal Superior de Justicia. Si hace bien o no, él lo sabrá. La gestión del primer fiscal anticorrupción autónomo en la historia de Morelos no fue del todo mala, aunque deja pendientes enormes de casos emblemáticos del sexenio anterior, y del actual. Por ejemplo, tres carpetas contra el gobernador, Cuauhtémoc Blanco y una contra el ex Graco Ramírez.

Así que en términos de efectividad, Salazar no fue lo más notable en una política estatal que tampoco es muy eficiente. Claro que hay muchos asegunes, por ejemplo, las buenas defensas que hubo en muchos de los casos, la resistencia de algunos jueces a consignar carpetas defectuosas, el excesivo protagonismo del fiscal en ciertos casos, la denunciada pero no comprobada discrecionalidad en el manejo de asuntos, que marcaron a la institución que caía bien a pocos y muy mal a la mayoría.

Por supuesto que las magistraturas no son concursos de popularidad. El Congreso deberá evaluar la carrera judicial, los méritos académicos de los juristas que se proponen, y hasta un poco del impacto político que tendría cada nombramiento (por ejemplo, habría los que pudieran meter en crisis al Poder Judicial, lo que resulta inadmisible con el nivel de rezago que tiene). Pero quienes conocen a Juan Salazar aseguran que si tomó la decisión de postularse es porque tiene la seguridad de lograr la magistratura que anhela, probablemente desde que era estudiante de derecho.

También hay quienes pagarían por ver al Fiscal Anticorrupción en el mismo salón de plenos que los magistrados a los que quiso incoar juicio político, y que a su adversario jurídico-político, Luis Jorge Gamboa, presidente del Tribunal Superior de Justicia. La posibilidad de conflicto es de proporciones reservadas, así que quienes tienen ánimo de ver arder las instituciones bien pueden apostarle al nombramiento del ya ex fiscal para que eso ocurriera.

Por cierto, si los diputados decidieran que Juan Salazar tiene los méritos para ser magistrado, el equilibrio del poder en el Judicial se alteraría profundamente. Entre los adversarios del presidente están los aliados de su antecesor en el Poder Judicial, los cercanos al fiscal en prisión preventiva, los cercanos a Rabindranath Salazar, aspirante a la gubernatura por Morena. A ellos se sumaría Salazar cuya relación con Gamboa ha sido, por decir lo menos, bastante accidentada.

Quienes hubieran esperado entonces que los nombramientos de nuevos magistrados resultarían automáticamente en la paz que permitiera el trabajo en el Poder Judicial, podrían estar equivocados entonces. Porque no es como niños que vayan a su primer día de escuela, o como jóvenes en primer empleo. Los abogados, y mucho más los aspirantes a magistrados, traen un impresionante bagaje que incluye experiencia, preparación, y hasta relaciones políticas que suelen ser tan relevantes como para frenar o agilizar el trabajo del que son responsables.

En efecto, los llamados a evitar que la política influencie la decisión de los legisladores en materia de nombramientos a las magistraturas es profundamente inocente. Empeoraría, es cierto, si los cargos de magistrados se sometieran al voto popular, pero sería muy inocente pensar que para espacios de tanta nobleza jurídica pero también de alto impacto político, no es necesario considerar también ese perfil en cada nombramiento. Básicamente la cuestión debiera ser si el pasado y relaciones políticas de un sujeto le impedirán ser totalmente justo en sus decisiones. Y eso aplica para el ex fiscal anticorrupción, lo mismo que para los otros aspirantes. Porque la justicia no es un arma política, pero sí un factor determinante en el ejercicio de la vida pública, lo que tendría que reconocerse desde perfilar cada nombramiento.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx