El efecto Ulises

Cuando hace meses advertíamos la pretensión de Ulises Bravo de hacerse del control del Movimiento de Regeneración Nacional en Morelos, ni nos equivocamos, ni exageramos. La movilización de fuerzas era evidente y los “cuadros distinguidos”, “fundadores” y “militantes históricos” del partido la ignoraron o por lo menos la subestimaron. Cuando el sábado el hermano del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, obtuvo por un voto de más la dirigencia del partido en el estado, Ulises logró su objetivo pero además reventó muchas de las certezas que había en la clase política del estado.

No habría que exagerar en los comentarios, el que el hermano del gobernador sea el nuevo dirigente de Morena no significa dotarlo de un poder especial, ni del don de la invencibilidad. Cualquier comentario en ese sentido es una exageración movida más por filias y fobias que por un análisis sesudo. Si a alguien además de a la ciudadanía morelense dañó el triunfo de la alianza Morena-PES-PT en las elecciones locales del 2018, fue justamente a los morenistas. No entendieron que el oleaje que se volcó en las urnas para desterrar a la clase política que permitió la soberbia del graquismo morelense y unirse a la esperanza que entonces despertaba en la mayoría de los votantes morelenses la figura de Andrés Manuel López Obrador; no se trataba, ciertamente, de un respaldo popular a las figuras de Morena en el estado que, igual que ocurre con cualquier político, se ensoberbecieron con los triunfos, mayormente logrados de rebote.

La pérdida de influencia de los aliancistas en la elección de 2021 no parece haberles servido de lección, porque Ulises Bravo ganó la dirigencia a un grupo de políticos displicentes con mucho renombre y muy poco trabajo interno que permitieron el asalto al partido por parte de los “advenedizos” a quienes hoy culpan de toda serie de tropelías, muchas de ellas probablemente ciertas. Aunque hayan mediado todas las trampas del mundo en el proceso electivo de Morena, la gente de Rabindranath Salazar Solorio, las bases y los notables en el partido, perdieron la dirigencia porque jamás se hicieron cargo de ella.

El impacto del relevo de grupos en el control partidista no es sólo interno. Tiene un efecto dominó en la vida política de Morelos. En términos de los aliados de Morena, la llegada de Ulises a la dirigencia viene parcialmente bien al PT, cuya dirigente, la diputada Tania Valentina Rodríguez supo leer las circunstancias y plegarse a la corriente de apoyo al gobernador, Cuauhtémoc Blanco, después de tres años de francos desencuentros. Claro que ni Tania ni Ulises deberían confiar mucho en el otro, pero por lo menos ahí hay puentes. Al que muy poco conviene es a Nueva Alianza o lo que queda del partido, la relación entre el gobierno estatal y la dirigente de los maestros, Gabriela Bañón, también tomadora de decisiones por los turquesas es mucho menor a lo estrictamente institucional. La posibilidad de una negociación positiva para el partido vinculado con el SNTE era ya prácticamente nula y la llegada de Ulises prácticamente la extingue.

Donde verdaderamente deberían estar de plácemes es en la oposición. El desgaste que significa el proceso interno de Morena para el partido, el rechazo de muchos sectores del electorado a la administración de Cuauhtémoc Blanco y sus aliados y la posibilidad de que muchos cuadros electoralmente rentables queden fuera de las candidaturas, podría mejorar la posibilidad de la oposición para ganar la plaza en el 2024. Muchos, por ejemplo, ya se imaginan lo que serían candidaturas de Rabindranath Salazar, Juan Ángel Flores, Rafael Reyes, y otros abanderados por Acción Nacional o Movimiento Ciudadano, aún cuando los tres referidos no han siquiera insinuado que se podrían ir de Morena. Aún si tal no ocurriera, tendría que reconocerse que cada vez parece más cercano un escenario en que Morena perdiera la gubernatura, aunque la oposición ha hecho bastante poco para que tal ocurra.

Lo innegable es que el escenario político en Morelos, es muy diferente al que se planteaba al principio de este año, y ahora incluye a muchos más jugadores.





