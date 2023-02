Nuevas Reglas | El documento del informe de Cuauhtémoc Blanco

Los informes de gobierno no son ceremonias lustrosas que sirven para que sus cercanos llenen de loas al mandatario en turno. Tampoco son la gente que cada uno lleva a tratar de llenar, cada vez con menor éxito, una plaza. En pocas ocasiones se visten con los mensajes políticos de quienes los pronuncian, discursos que regularmente son compendios de los dichos de semanas anteriores. Un informe es un documento en que quienes lo elaboran dan cuenta de las acciones realizadas durante un período de tiempo (regularmente un año), para permitir que su gestión sea evaluada con base en los resultados y los pendientes. En ese sentido, resultan mucho más aburridos de lo que son las ceremonias para presentarlos, extraordinariamente soporíferas.

El anexo estadístico del cuarto informe de Cuauhtémoc Blanco regala, en poco menos de 450 páginas útiles, una colección de tablas de datos que, por parciales, impiden hacer una evaluación certera de cada uno de los rubros. Los datos se presentan aislados y descontextualizados, y cuando se ubican en sus realidades permiten ver las profundas limitaciones de la gestión gubernamental. Si se trataba de evidenciar una mejoría en los diversos rubros de la administración pública, bien valdría llevar datos históricos y no sólo los que corresponden al 2022 que, aislados impiden considerar si la administración de Cuauhtémoc Blanco ha mejorado su gestión.

De hecho, el contraste de datos aislados con las cifras de contexto es abrumadoramente negativo. Si consideramos, por ejemplo, el Programa de proyectos de desarrollo social para la competitividad del estado en 2022, las 150 personas apoyadas son prácticamente irrelevantes si se considera que la población de Morelos casi llega a los dos millones de habitantes; en Cuernavaca se registró la mayor cantidad de beneficiarios, 14, de una población que ronda los 400 mil habitantes.

Algunas tablas, hay que reconocerlo, sí tienen esa proyección histórica; y la misma hace quedar mal a la autoridad. Tomemos la de alumnos, maestros y escuelas por nivel educativo que tiene cifras de los últimos cuatro ciclos escolares. De 542 mil 468 alumnos atendidos en todos los niveles educativos en el ciclo 2018-2019, la cifra cayó a 521 mil 900 en el ciclo 2021-2022; la baja más sensible está en los niveles que integran la educación básica con una pérdida de alrededor de 29 mil alumnos. Por cierto, Eliacín Salgado de la Paz, el director del Instituto de la Educación Básica, quien tendría que dar explicaciones sobre la reducción de la matrícula, pero también de la fuerza docente en contraste con el aumento de escuelas, anduvo cerca de la ceremonia en que el gobernador Cuauhtémoc Blanco hiló una colección de videos con fragmentos de discurso por su informe, se hizo acompañar de decenas de trabajadores del IEBEM y publicó en redes sociales que eso muestra la fuerza del magisterio que apoya al gobernador.

Regularmente, la coordinación de asesores de la gubernatura pedía a las oficinas dependientes del Ejecutivo estatal presentar las cifras para llenar el informe y establecía criterios uniformes para cumplir con esa tarea. Luego las integraba en un solo documento con anexo estadístico que resultaba bastante homogéneo en todas sus partes. Parece que ese trabajo no se cumplió, en el anexo estadístico que el Ejecutivo presentó a los diputados para su análisis y la pr{oxima glosa, si uno quiere saber, por ejemplo cuántas bibliotecas públicas funcionan en el estado, debe contarlas a partir de la lista de cada una de ellas que seguramente presentó la secretaría de educación; no encontrará datos del acervo, asistentes, personal que en ellas labora, actividades de promoción lectora, sólo una lista de ellas. En contraste, la información sobre la Upemor es extraordinariamente detallada e incluye hasta una larguísima y pormenorizada tabla de los proyectos realizados en estadías o servicio social realizados por dos mil 77 estudiantes y mil ochenta maestros. Sólo esta tabla ocupa más de veinte páginas del anexo estadístico. Otro tanto hacen la UTEZ y la UTSEM en el mismo rubro. Sólo ese rubro del informe abarca casi el 25% del anexo estadístico, aunque esas acciones no representan un logro del Ejecutivo.

