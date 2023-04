El camino de la justicia en el caso del puente colgante

Por errores de procedimientos, la jueza responsable en la audiencia de imputación de ocho ex funcionarios y funcionarios actuales del Ayuntamiento de Cuernavaca con la que se pretende hacerles responder y fincar responsabilidades por la caída del puente colgante en el Paseo Ribereño hace poco menos de un año, tuvo que ser diferida. Los presuntos responsables podrían ser más y distintos a quienes se citó en la primera audiencia para resolver si tendrían que ser imputados, y así lo consideró la Fiscalía Anticorrupción que en medio de un desorden de carpetas y nombres, no podía establecer en el momento de la cita, a quiénes consideraba responsables, en mayor o menor grado, de las omisiones y acciones que llevaron al accidente en que resultaron lesionadas casi una veintena de personas, alcalde de Cuernavaca incluido.

Citado a comparecer como víctima, José Luis Urióstegui salió de la audiencia e identificó, a título personal, el problema como una confusión de la parte acusadora que debió incluir más nombres de los que estaban y excluir a algunos de los que integraban la lista de sujetos a imputación. Experto en derecho, y presente en la audiencia, no habría motivos para dudar del alcalde de Cuernavaca cuando valora lo ocurrido en aquél juzgado de Atlacholoaya.

El asunto es que se siguen prolongando los tiempos para exigir cuentas a quienes pusieron en peligro a 20 personas en una instalación administrada por el Ayuntamiento de Cuernavaca llamada a ser espacio de solaz y esparcimiento (como se decía en tiempos de la abuela). Aunque las víctimas no fueron mortales, hubo daños físicos y psicológicos a quienes atravesaban el puente en el momento de la caída: Vistos más allá de su empleo o función pública, quienes cayeron los más o menos dos metros padecieron, algunos por varios meses, las lesiones provocadas por el impacto y, seguro, ninguno de los afectados volverá a subir a un puente colgante sin pensar en los riesgos que significa. Dicho esto, tampoco es para andar cargando con comitivas de apoyo y porra, la acción de la justicia ha tardado, pero finalmente se verificará en tanto el Ayuntamiento de Cuernavaca, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza de la causa, están dispuestos a cerrar el capítulo lo más pronto posible.

El problema es que la cadena de responsabilidades jurídicas puede no estar muy clara en cuanto a las omisiones de cada funcionario y ex funcionario, y el peso que cada una de ellas tuvo en los hechos del siete de junio de 2022. De hecho, el primer enojo de casi todos los que cayeron sobre las piedras de la barranca aquél mediodía, es contra un ente impersonal, el ayuntamiento de Cuernavaca -sea cual sea su administración. Pero en este caso, la sanción no puede ir contra sujetos impersonales, sino contra responsables específicos, hombres y mujeres cuyas omisiones en el servicio público llevaron al riesgo que finalmente se verificó en la caída del puente.

Sorprende, eso sí, que a casi un año de investigaciones, abiertas de oficio por la propia Fiscalía Anticorrupción el mismo día de los hechos, no haya sido dilucidada completamente esa cadena de responsabilidades que llevan a la falta de claridad en los ex funcionarios y funcionarios que son imputables. Probablemente, el asunto deriva de la falta de personal en el órgano persecutor, lo que explicaría la dilación aunque difícilmente la justificaría.

Algo digno de reconocerse, salvo algunos ímpetus internos por llevar agua al molino de cada fuerza política en el cabildo, han sido pocos los ingredientes de partidización del caso, lo que ha permitido desahogar sin mucha resistencia del ayuntamiento cada una de las diligencias necesarias. Esto no significa que se haya vencido totalmente la tentación de usar la cuasitragedia para lograr reflectores sobre personajes que de otra forma seguirían en los anales del olvido, pero sí su presencia se ha visto profundamente limitada para el tamaño que podría haber adquirido dada la triste fama internacional que tuvo el momento del accidente.

Sin embargo, mientras el expediente se mantenga abierto, la tentación de algunos por utilizarlo para obtener beneficios partidistas continuará. Probablemente por ello, para el ayuntamiento de Cuernavaca resulta tan relevante impulsar que el asunto se cierre bajo principios de certeza jurídica, pero también, de máxima publicidad.





