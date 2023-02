Diputados y juicios de procedencia

Los diputados de Morena en el Congreso local no son quienes promueven juicios de procedencia contra el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. No es que alguno de los ocho legisladores de la dividida fracción parlamentaria del partido guinda en Morelos haya adelantado su voto en los procedimientos que aún se encuentran en la Junta Política y de Gobierno del Legislativo, pero en sentido estricto, el mandatario se equivocaría si considera que son sus ex aliados los impulsores de los procesos que van a cumplir un año en análisis del Legislativo.

Las solicitudes fueron iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción del estado, a cargo de Juan Salazar Núñez, que integró carpetas de investigación a partir de denuncias hechas por ciudadanos, alguno de ellos ex colaborador del mandatario Cuauhtémoc Blanco. La Anticorrupción integró los expedientes y, previo a la judicialización, solicitó con base en las pruebas con que cuenta, que el Congreso retire el fuero al mandatario para que pueda ser juzgado por una colección de delitos en la que presuntamente estaría implicado, entre ellos ejercicio ilícito de funciones, enriquecimiento ilícito y falsedad de declaraciones. Los diputados recibieron las tres carpetas con igual número de solicitudes y le dieron el curso legal, primero turnarlo a la Junta Política que después, en caso de considerarlas procedentes, las envíe a la comisión de Gobernación y Gran Jurado que integrará los juicios a resolver por las dos terceras partes del pleno del Congreso, es decir, catorce diputados locales.

Los diputados de Morena opositores al gobernador, Paola Cruz, Macrina Vallejo y Alejandro Martínez poco o nada han tenido que ver en la ofensiva jurídica contra Cuauhtémoc Blanco y sólo tendrán que participar en la medida en que el proceso lo requiera jurìdicamente. De hecho, la crisis de Morena que tiene en vilo la presidencia de la Junta Política y de Gobierno del Legislativo, ha funcionado para retardar el trámite de los juicios de procedencia y de muchos otros pendientes de los diputados.

Pero para Cuauhtémoc Blanco “muchos intereses mezquinos en el estado” son los que hay detrás de los juicios políticos y asegura que los va a enfrentar con el respaldo de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. El problema es si tales apoyos le servirán cuando los diputados inicien el proceso en su contra.

Veámoslo fríamente, el gobernador corrió de Morena a los tres legisladores que, dijo, se han alineado a la oposición. Claro que la bravuconada no tiene mayor efecto, pero poco ayuda a granjearse el afecto de Cruz, Vallejo y Martínez, tres votos que le resultan indispensables para que el juicio en su contra no tenga efecto. Esos diputados, sumados a Tania Valentina Rodríguez, del PT, resultan clave para formar la mayoría calificada en el Congreso. En el Ejecutivo saben que no cuentan con los votos del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Morelos Progresa; que suman la mitad del Congreso. Pero también están ciertos de que para frenarlo requieren de los votos de diputados que hoy son sus opositores desde Morena y el PT y a quienes les han atizado con ejemplares ganas.

Otro problema, los diputados están obligados a comportarse conforme a derecho más allá de su preferencia política. De estar, denuncias y procedimientos, apegados a la ley, los legisladores tendrían que votar a favor de ellos o tener una magnífica excusa, apegada al derecho, para no incurrir en responsabilidad. Así que el asunto es mucho más complicado de lo que podrían salvar el presidente López Obrador o Morena en conjunto. La bola está en la cancha del Congreso y difícilmente volverá al Ejecutivo en lo que resta del sexenio.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx