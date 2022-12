Después de Cuauhtémoc Blanco

Si todo lo que se especula, incluso en el propio grupo del gobernador, Cuauhtemoc Blanco, es cierto, la pregunta sobre el futuro cercano de la política en el estado no es si el mandatario va a dejar su encargo antes de que concluya su periodo constitucional, sino en qué fecha. Porque quienes proyectan para el ex futbolista la continuación de su carrera en la Ciudad de México, donde Morena le postularía para una alcaldía, saben que para ocurrir tal cosa Cuauhtémoc Blanco tendría que pedir licencia al encargo que los morelenses le confirieron. Lo mismo ocurriría si se trata de un encargo legislativo. Si no ocurre tal, la carrera política del ex seleccionado nacional a quien ya le gustó eso de "servir al pueblo" o "vivir del erario", como cada quien lo vea. De hecho, si uno interpreta el discurso de sus partidarios, si Cuauhtémoc Blanco se queda a cumplir sus seis años en Morelos, sería porque le fue mal.

Hay otro motivo por el que Cuauhtémoc dejaría su encargo con anterioridad, el que prosperaran los juicios de procedencia en su contra depositados en el Congreso por la Fiscalía Anticorrupción, la oposición tiene los suficientes diputados como para aprobarlos, pero difícilmente lo hará si es que los procedimientos pudieran ser combatidos por la Corte, los diputados no arriesgarán su cadena de triunfos en la percepción popular con algo tan grave.

Así que más allá de preocuparse por sí el gobernador se irá o no, una apuesta bastante insípida y corta, los analistas tendrían que ocuparse de lo que ocurrirá cuando Blanco deje el gobierno. Es decir, para dónde apunta el relevo, y lo cierto es que ahí es donde todo se complica.

Lo primero que debe observarse es si se respetará esa arte diplomática de la política sobre el derecho de silla. El principio que supone que la posición sustituta corresponde al partido que postuló a la que se va a relevar. De ser así, la gubernatura correspondería al Partido Encuentro Social, el mismo que fue abandonado al garete por Cuauhtémoc Blanco y los suyos cuando emprendieron la huida a Morena, así que el PES no es opción. Al haber sido electo por una coalición, tanto Morena como el Partido del Trabajo podrían reclamar la silla, el problema es qué grupo de Morena pediría relevar a Blanco, seguro en el suyo ya hay quienes lo saborean, pero considerando que no consiguen la mayoría ni en su fracción parlamentaria, probablemente la propuesta de Morena no vaya con el grupo del gobernador.

No sería extraño, dado el enfrentamiento entre la mayoría de los diputados y el gobernador, que el eventual relevo de Cuauhtémoc Blanco se buscara hasta en la Ciudad de México antes que en el grupo el gobernador. Esa lógica eliminaría a Víctor Mercado, Sandra Anaya y Ulises Bravo. Si los legisladores respetan el derecho de silla, es muy probable que optarán por un morenista no vinculado con el gobernador saliente, un diputado federal, senador o a lo mejor algún alcalde. ¿Alguno querría ocupar la gubernatura sólo por unos meses si su aspiración da para tenerla seis años?

Podría ser incluso que los diputados determinaran que fuera alguno de ellos mismos. Habría que considerar que el congreso es variopinto y, dada la similitud en los requisitos constitucionales para ser diputado local y gobernador, podría darse que acabaran votando por alguna de sus pares.

Pero la pregunta que realmente tendrían que hacerse analistas y tomadores de decisiones es lo que Morelos necesitará una vez que se retire Cuauhtémoc Blanco, y todo apunta a que sería lo mismo que urge hoy, la reconciliación política con la sociedad, y para ello se requerirá un perfil mucho más ciudadano, no vinculado con los grupos de poder actuales y que cumpliera todos los requisitos legales y políticos del encargo.

Y luego faltaría que en un escenario de efervescencia política como el que se percibe para el futuro próximo, los diputados mantuvieran la proclividad a los acuerdos que han mostrado hasta ahora, sobre todo considerando que en esa particular decisión estarían jugando el futuro de cada uno de ellos, de sus grupos y partidos políticos y del estado. La decisión entonces se vuelve muchísimo más grave.

Vienen tiempos aciagos, hay que prepararse todos.

