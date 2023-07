De la noticia a la denuncia y de regreso

En un estado donde la denuncia ciudadana sobre los delitos y las conductas probablemente constitutivas del mismo, llegan apenas al siete por ciento, las instituciones buscan otras formas para hacer su trabajo. En términos de violaciones a los derechos humanos puede suceder lo mismo. Poco a poco, algunas instituciones morelenses, como la Comisión de los Derechos Humanos, algunos ayuntamientos y la Fiscalía Anticorrupción, han ido incorporando en sus prácticas el inicio de carpetas de oficio por hechos públicos que se ventilan en medios de comunicación, regularmente contenidos difundidos por empresas noticiosas, pero también imágenes difundidas por usuarios de redes sociales.

La práctica ha llevado a la obvia mediatización de los casos que se tratan desde su origen. Ha habido experiencias exitosas, como las investigaciones que ha hecho la CDHM sobre las condiciones de las prisiones y de los albergues del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; otras parcialmente sólidas, como la de la Fiscalía Anticorrupción en torno a la caída del puente colgante en el Paseo Ribereño de Cuernavaca, o las de los ayuntamientos en casos de maltrato animal y tala ilegal; y otras resultan en profundos fracasos y pérdida de recursos públicos (medibles en horas hombre y materiales para investigaciones).

Lo que distingue a cada uno de estos casos de las denuncias ciudadanas parece ser el origen y por ello desarrollo y destino mediático de las investigaciones “de oficio” que se abren para investigar casos a partir de reportes públicos; en contraste con la discreción que suele guardarse cuando se trata de denuncias directas presentadas por ciudadanos. Y si el origen es distinto, el tratamiento de las carpetas podría también serlo, los funcionarios responsables de las investigaciones acostumbran ser mucho más abiertos a ofrecer información en casos mediáticos que en el resto, la velocidad con que se atienden parece también ser un poco mayor.

Por ello el enorme reto estaría en construir un protocolo para la atención de carpetas de investigación abiertas de oficio por las autoridades. Hay por lo menos un caso en que el Tribunal Electoral indicó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que no estaba facultado para abrir quejas de oficio por actos anticipados de campaña o promoción personalizada de servidores públicos; y en los otros órganos autónomos no parece haber un protocolo para valorar las denuncias públicas, y en cambio, entre presiones de grupos internos y externos, y en cambio, es visible la urgencia de los titulares de esos órganos por declarar sobre los casos que, ellos mismos han advertido,, podrían ser falsos.

Complica mucho más la tarea la paulatina desaparición en muchos medios de comunicación de la figura de los editores. En la rutina productiva de las noticias, un editor funciona como “gatekeeper”, que determina bajo una serie de criterios de calidad informativa si un contenido debe o no producirse y publicarse. La mayoría de los portales de noticias no cuentan con esa función asignada a especialistas o la ejercen de forma sumamente modesta. Eso facilita la reproducción de contenidos de baja calidad, no verificados (algunos por no ser verificables y otros por la dinámica propia de urgencia), y acrecienta el riesgo de publicar falsedades.

En efecto, probablemente el primer gran reto de los órganos autónomos sería justamente la selección de los materiales públicos que valen para ser investigados en función no tanto de la viralidad como de la solidez de los contenidos. Algo cierto es que los materiales periodísticos suelen ilustrar problemas graves, injusticias y conductas censurables de personajes públicos en una proporción probablemente mayor que la de otros contenidos. También lo es que algunas redes sociales, tienen un carácter más cercano a las denuncias públicas que al intercambio de otros contenidos. Esto vuelve imposible para los órganos autónomos atender a cada uno de esos asuntos sólo por el hecho de haberse publicado. ¿Cuáles seleccionar entonces? Es evidente que hay un espacio de discrecionalidad y uno de presión pública que influye en las decisiones sobre qué asuntos públicos se han de investigar, y esos criterios no necesariamente están asociados con la calidad de la información en la que se fundan.

El riesgo no sólo está en los quemones que pudieran darse cuando las autoridades toman información dudosa, sino en el debilitamiento de una figura que podría ser bastante sólida si no se le expone al desgaste que genera la publicidad y que suele degradar la credibilidad de los resultados de las investigaciones.

La necesidad de un protocolo para este ejercicio es evidente y tendría que contar con la participación no solo de expertos en derecho, sino también en producción de contenidos informativos.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx