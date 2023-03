Cuernavaca no simpatiza con AMLO

Tres capitales en el país muestran una bajísima aprobación a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador: Campeche, Zacatecas y Cuernavaca. Eso reporta Consulta Mitofsky en su reporte sobre la aprobación presidencial en 150 municipios del país. En el caso de Morelos llama la atención una alta aprobación en el estado, 66%, contra apenas el 48.5% en Cuernavaca (Campeche y Zacatecas, como estados, registran una aprobación al presidente un poco menor).

Otros municipios de Morelos marcan aprobaciones más altas a López Obrador, Jojutla, con 74.5%; Cuautla, 60.5%; y Jiutepec, 53.4%. Pero eso de que Morelos es territorio lopezobradorista queda muy en duda cuando la capital, el municipio más poblado, no le tiene mayor simpatía al presidente y la segunda área con mayor concentración de habitantes, no llega al 55%. Los factores son múltiples y tienen mucho más qué ver con las acciones y omisiones de la presidencia de la República, que con las acciones y omisiones de los políticos locales.

Cuernavaca y su zona conurbada tienen diferencias profundas con el resto de Morelos en materia de actividad económica, madurez política, cultura y sociedad, que inciden definitivamente en la percepción. Las políticas de Andrés Manuel López Obrador han significado retrocesos importantes en materia de los temas que importan a la gente de Cuernavaca, ciencia, tecnología, cultura y promoción artística, innovación, democracia, inclusión, energías limpias, crecimiento económico, entre otras.

Para muchos, Cuernavaca es la sede del pensamiento conservador en Morelos, los edificios históricos asociados con Hernán Cortés, Maximiliano, Porfirio Díaz, Plutarco Elías Calles; el cosmopolitismo de la ciudad, el alto nivel de estudios de sus habitantes, la calidad finsemanera que aún no se pierde del todo, harían pensar a muchos en una Cuernavaca nada revolucionaria. Esos símbolos todos parte del orgullo citadino, no han estorbado para que en la misma ciudad se haya construido el primer gobierno de coalición, se hayan dado los primeros pasos hacia un proyecto de ciudad inteligente, se haya consolidado la idea de ampliación de derechos.

La ciudad también ha sido cuna de movimientos a favor de los derechos humanos, entre los más recientes el movimiento de víctimas de violencia; ha sido hogar de la intelectualidad más excelsa del país, de los creadores más relevantes. Incluso, en la elección presidencial de 2018, en Cuernavaca ganó López Obrador, igual que Cuauhtémoc Blanco y hasta una planilla sin titular para la alcaldía. Cuernavaca entonces no es conservadora, pero tiene preocupaciones fundamentales que han sido desatendidas o de plano despreciadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El problema no es menor en tanto compromete la esperanza de Morena para el 2024. Con un gobernador mal evaluado en todo el estado, y un presidente reprobado en la capital y en el segundo núcleo poblacional, uno podría pensar que el efecto AMLO que funcionó en el 2018, se habría diluido en el estado y haría que no cualquier candidato pueda ganar sólo por ser palomeado o pertenecer al partido del presidente. Y por otra parte, puede fundar la esperanza de la oposición que podría ganar en una contienda en que, pese a las muy adelantadas encuestas, hay tiro.

Quien gana Cuernavaca no necesariamente gana el estado, pero un triunfo amplio en la capital de Morelos es un avance enorme para hacerse de la gubernatura, y prácticamente la niega a quien no tiene un desempeño por lo menos regular. Si a ello sumamos que la contienda del 2024 no apunta para ser de partidos, sino de personas, tendríamos que reconocer que, salvo José Luis Urióstegui, ninguno de los aspirantes que se mencionan es ubicado por los cuernavacos como suyo.

Por cierto, el reporte de Mitofsky no es un dato aislado, hace meses sabemos de la caída en la aprobación de AMLO en Cuernavaca, es una antipatía que se ha ido construyendo con casi cada decisión del presidente, desde la cancelación de las guarderías hasta la andanada contra el INE, pasando por el descuido a las energías limpias, el desprecio por la cultura, la ciencia, la creación artística, la inteligencia que tanto preocupa en Cuernavaca.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx