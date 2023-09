Cuauhtémoc, las encuestas y los otros

Si todo sale como el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, promete, la anhelada convocatoria para las candidaturas a nueve gubernaturas que se disputarán en el 2024 saldrá al inicio de esta semana y con ello, las cosas en Morelos se pondrán bastante moviditas. En la Ciudad de México, hay tres o cuatro aspirantes claros a la nominación de la alianza oficialista, uno de ellos es el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco quien habrá de solicitar licencia temporal (no vaya a ser) a su actual cargo, luego regresar a tratar de recomponer las cosas y posteriormente volverse a ir a hacer campaña para la jefatura de gobierno o lo que le toque en las negociaciones posteriores a la unción de quien resulte con la nominación. Así que Morelos tendrá un gobernador ausente (más) durante alrededor de 60 días. Y al mismo tiempo una decena de morelenses estarán buscando la candidatura del oficialismo al gobierno estatal, en un conjunto que incluye a funcionarios de gobierno, alcaldes, diputados y senadora.

Con mayores o menores probabilidades de lograr la coordinación estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, nombre que se dio en Morena a la figura de candidatura a gobernador para no violar la ley electoral, han asegurado que van al proceso interno Lucy Meza, senadora; Rabindranath Salazar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República; Juan Ángel Flores, alcalde de Jojutla; Margarita González, ex directora de la Lotería Nacional; Víctor Mercado, coordinador de asesores del gobierno estatal; Rafa Reyes, alcalde de Jiutepec; Tania Valentina Rodríguez, diputada local y propuesta del PT a la posición; Agustín Alonso, diputado local y propuesta de Nueva Alianza para la nominación; Sandra Anaya; secretaria de Administración de Cuauhtémoc Blanco y Jorge Argüelles, cónsul de México en Douglas, Arizona. Algunos de ellos podrían decidir no inscribirse según la conveniencia de las reglas que establezca la convocatoria; también de ellas dependerá la obligación de separarse de los cargos que hoy tienen para contender.

Durante esta semana, los aspirantes deberán arreglar todo lo que requieren para registrarse al proceso interno entre el 25 y 26 de septiembre, y de hecho, es previsible que la mayoría de los diez aspirantes se anoten, dado que el asunto de la paridad en las gubernaturas, que obligaría a postular mujeres en la mitad de las candidaturas y mujeres u hombres en la otra mitad, es un asunto que se definiría ya resueltos los procesos internos. Es decir, podría ocurrir que en algunos casos en que la encuesta sea ganada por hombre, él sea reemplazado por alguna mujer para cumplir con el criterio, sin que aún se definan los parámetros de sustitución (también estarán en la convocatoria).

Según las encuestas que hasta ahora se conocen, en Morelos podría no haber problema si la senadora Lucy Meza mantiene su ventaja actual. En tal caso, ganando una mujer la encuesta, sería difícil que se pensara en cambiarla por un hombre. Pero todo puede pasar aún y la ventaja aparentemente cómoda de la senadora podría ser recortada por algún otro candidato; los dos que le siguen en preferencias son hombres, Rabindranath Salazar y Juan Ángel Flores. Aunque a más de seis semanas de la definición, aún podría ocurrir cualquier cosa.

Otro criterio a considerar es el estado de la negociación de la alianza nacional con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, y la que en el plano local se daría con los dichos y Nueva Alianza. Aunque Morena ha insistido en no soltar ninguna de las gubernaturas a sus aliados.

Y hablando de encuestas no es por aguar la fiesta de nadie, pero sería poco recomendable que los vecinos de la Ciudad de México tomaran poco en serio a Cuauhtémoc Blanco como aspirante a su Jefatura de Gobierno. Cuando el ex futbolista se postuló a la alcaldía de Cuernavaca, los morelenses pensaron que era un chiste y ganó a una candidata con mayor raigambre y experiencia. Luego se creyó que su nominación a la gubernatura fracasaría solo con la crítica a su ignorancia, falta de arraigo y deshonestidad, el resultado ya se conoce. Algo tiene Cuauhtémoc que hace click con los votantes, a pesar de sus consecutivos fracasos.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx