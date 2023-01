Cuauhtémoc Blanco no define su futuro

Cuando Cuauhtémoc Blanco dice que pedirá permiso al presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar una nueva nominación a algún cargo público evidencia primero el desprecio a los poderes locales (en todo caso, quien debe autorizar una eventual solicitud de licencia del mandatario es el Congreso del estado); segundo, un apenas mediano interés por la política “si no se da me regreso a entrenar un equipo de futbol”; y tercero, que a pesar de los rumores que desde su equipo se lanzan sobre la eventual postulación del hoy mandatario de Morelos a un nuevo cargo de elección, son apenas ideas platicadas probablemente entre el grupo cercano del gobernador y probablemente la dirigencia nacional de Morena, y no un proyecto real de continuidad en la carrera política del ex futbolista; o tercero bis, que aquél plan que se había trazado entre los cercanos a Cuauhtémoc Blanco ya no es tan bien visto por quienes en un principio habrían sido entusiastas promotores de una eventual candidatura del nativo de Tepito y avencindado hace apenas unos años en Cuernavaca. Cada una de las interpretaciones tiene su propio impacto en la vida política del estado, así que vayamos por partes.

La falta de respeto del gobernador a los poderes locales es evidente desde el inicio de su mandato. Cuauhtémoc Blanco aprendió de política en un Morelos que tenía un Legislativo dominado por el entonces titular del Ejecutivo, Graco Ramìrez, quien por medios múltiples mantenía subyugada a la diputación que, para entonces, tocaba al son que marcaba el titular del Ejecutivo. El primer encuentro de Cuauhtémoc Blanco con los legisladores en Morelos, por cierto, se dio cuando la bancada entonces oficialista del PRD y sus aliados buscó llevar a juicio político a quien entonces era alcalde de Cuernavaca. Con esa experiencia, es hasta natural cierta distancia del hoy gobernador con el legislativo. Si a ello sumamos una evidente ignorancia de la utilidad de las instituciones republicanas, la distancia puede convertirse fácilmente en animadversión entre los proclives al autoritarismo. Luego, la experiencia del gobernador en las dos legislaturas con las que coincidió ha ido de mal en peor. Así que Cuauhtémoc Blanco piensa que al único que debe pedir autorización para dejar el encargo de gobernador tiempo antes de que concluya su período, única forma posible de postularse a otro cargo, es a López Obrador; no a los electores que lo votaron a través de sus representantes en el Congreso, sino a quien presume le ha respaldado para mantenerse en el puesto.

Que Cuauhtémoc Blanco se siente mucho más a gusto en las canchas de césped que en las de la política lo tiene claro todo mundo. El gobernador vive en el futbol cada vez que puede, y puede mucho, lo mismo hace comentarios sobre el deporte en cadenas de medios especializadas que echa cáscara en partidos de exhibición. Cuando habla de futbol y estrategias para ese deporte se nota mucho más a gusto que cuando toca temas políticos, y no son pocas las declaraciones en que Blanco Bravo esboza su futuro en como entrenador de algún equipo de futbol o de la selección nacional, antes que en una oficina gubernamental.

Aún con eso, extraña que lo que hasta hace unas semanas los suyos daban por cierto, hoy sea puesto en duda por el mismísimo protagonista de esa historia. Cuauhtémoc Blanco no tiene seguro que vaya a ser candidato a cualquier cosa en la política nacional y busca el permiso, respaldo, o de plano la orden del presidente para definir esa parte de su vida. Considerando el estado del estado, probablemente lo mejor para Blanco Bravo sería pensar en quedarse en Morelos hasta concluir su mandato, sobre todo si, como asegura su Comisionado de Seguridad Pública, José Ortiz Guarneros, existe la certeza de que la violencia en el estado se incrementará en el 2023, y además se puede dar la intervención de grupos delictivos en el proceso electoral que viene. Si Cuauhtémoc Blanco se fuera del gobierno estatal en esas condiciones, sería el que no pudo resolver ni la más elemental de las tareas del estado, la de seguridad pública (y para el caso, ninguna de las otras). Ese factor jugaría en su contra pese a la enorme ventaja que parece darle su enorme popularidad como ex futbolista.

Faltaría también saber qué diría el Congreso local ante la eventual solicitud de licencia de Cuauhtémoc Blanco. En un buen berrinche, como el que parecen traer todos en Morelos, podrían no autorizarla, y entonces las posibilidades políticas del gobernador serían mucho más estrechas de lo que ahora parecen.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx