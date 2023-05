Cuauhtémoc Blanco, el peor de sus mundos posibles

Aunque la determinación de quién sería el candidato de Morena a la gubernatura del estado se tomará, según dicen los primeros acuerdos, por una encuesta, habría otros factores que tendrían que considerarse, por lo menos eso es para lo que opera la facción de Ulises Bravo y el gobernador, y otros agentes externos, aliados del partido guinda. Para éstos, la candidatura al gobierno de Morelos podría ser para uno de los partidos aliados, hasta ahora el del Trabajo, Nueva Alianza o Verde Ecologista (en ese orden); para aquéllos, el gobernador debería tener derecho a designar o por lo menos a decir a quiénes no quiere como candidatos.

Si se teje una alianza nacional tipo Juntos Haremos Historia, los partidos que se sumen podrían exigir candidaturas a los gobiernos de los estados. Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán, y la Ciudad de México, son las otras gubernaturas que se disputarán el 2 de junio de 2024. Jalisco, Yucatán y Guanajuato son bastiones opositores, el interés por ser candidato de una coalición encabezada por Morena ahí es bastante menor. Ciudad de México, Veracruz y Puebla difícilmente serían cedidos por el partido guinda a sus aliados, entonces quedarían disponibles a negociación Chiapas y Morelos. En Chiapas el Verde tuvo un buen desempeño en el 2021, logrando casi el 22% en votos para ayuntamientos. En Morelos, el PT significó en el 2021, casi 6% de los votos para diputados y 6.4% en ayuntamientos y fue, de los probables aliados el que tuvo un mejor desempeño medible. Es decir, el PT perfectamente podría pedir la candidatura al gobierno de Morelos, falta que se la dieran. Pero Morena cree tener la suficiente intención de voto como para ir sólo o negociar a la baja con sus posibles aliados en Morelos y otros estados.

El equipo del gobernador y Ulises Bravo se ha dedicado a minar la estructuras de sus probables adversarios. Igual suma “cuadros distinguidos” de Morena, que alcaldes no tan distinguidos. Aún con eso, las encuestas reflejan que la estrategia no ha funcionado para mejorar en la intención de voto que tendrían sus aspirantes, a saber, Víctor Mercado, Cecilia Rodríguez y el propio Ulises Bravo, que aparecen en la parte baja de la tabla de preferencias electorales no sólo de Morena, que reportan las encuestas. Así que se trata de impulsar al interior del partido que, a cambio de seguir permitiendo la explotación de la popularidad de Cuauhtémoc Blanco, el aún gobernador de Morelos tuviera la posibilidad de vetar aspirantes para que no sean candidatos a sucederlo.

Si la facción de Morena que apoya al gobernador, y que innegablemente ha crecido al interior del partido aunque aún sin tener el control real del mismo en Morelos, lograra que el “veto” del gobernador fuera factor en la designación de candidaturas, el gobernador ya tiene a dos tachados de su lista de regalos de Navidad: Rabindranath Salazar y Lucy Meza. Por cierto, ambos encabezan las encuestas que miden a los contendientes de Morena, el la mayoría la senadora aparece a la cabeza, en otras Rabíndranath y les sigue siempre de cerca Juan Ángel Flores Bustamante.

Curiosamente, la probable censura que uno de los gobernadores peor evaluados del país hace sobre Lucy Meza, Rabindranath Salazar, y el resto de quienes él considera sus adversarios, lejos de lesionar la simpatía popular y la intención de voto la incrementa. A final de cuentas el de Cuauhtémoc Blanco es un solo voto y, si las cosas se dan como él quiere, ni siquiera se emitirá en las elecciones de Morelos.

En un escenario divertido, pero muy improbable, las negociaciones de una coalición podrían acabar beneficiando a Nueva Alianza, que tiene a otro de los enemigos jurados del gobernador, Agustín Alonso como su única carta para la candidatura a gobernador. En ese caso, ¿el veto de Cuauhtémoc Blanco alcanzaría para tantos aspirantes? Todo indica que, a pesar de sus aparentemente felices rostros, la realidad es el peor de los mundos posibles para el gobernador y su equipo, no podrán imponer a un sucesor y eso pondría en peligro a más de uno.

Después de ese desastre, faltará lo más importante, la elección del 2024 que, bajo este panorama, no se ve fácil para nadie en Morena.

