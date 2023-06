Cuauhtémoc Blanco, el gran complot

En menos de cinco minutos de charla con los reporteros “de la fuente”, el gobernador de Morelos enlista a quienes, presume él, conspiran contra su administración. Primero los llama “gente mala, mal intencionada… que quiere desprestigiar a mi gobierno” y luego hace lo que en cualquier otro tiempo sería un listado de secciones de sociales y política, pero en la era de Cuauhtémoc parece una evidencia irrefutable de una conspiración contra el gobernador peor evaluado en el país.

La lista es variopinta, hay empresarios, diputados, aspirantes a la candidatura de Morena para gobernar Morelos, un fiscal, un líder sindical, un ex gobernador, un gobernador y aparentemente cualquiera que se haya sentado a comer o platicar con ellos. Y uno preguntaría ¿qué esperaba el gobernador? Los políticos hacen política, se reúnen para ello y sus charlas son, sustancialmente, de política. A lo mejor preguntan por la familia o hablan del calorón que está haciendo, pero mayormente hablarán de política con la misma naturalidad con que Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, habla de fútbol.

El gobernador acusa a los diputados de haberse reunido con el Fiscal General, Uriel Carmona Gándara y haber tratado en aquella reunión el tema del juicio político contra el mandatario. No es un asunto tan complicado, los diputados deben reunirse con el Fiscal porque hay muchos temas en los que su responsabilidad converge, presupuestos, reformas jurídicas y reglamentarias, casos de violencia sin resolver, y también juicios políticos (tres de las solicitudes para desaforar al gobernador provienen de la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo). Cierto que estos personajes no aprueban la gestión del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, pero tampoco la aprueba más de la mitad de los morelenses (entre un millón y un millón 400 mil personas), de acuerdo con las evaluaciones de gobierno de diversas casas encuestadoras.Es decir, la probabilidad de que cualquier mesa de adultos morelenses esté formada por personas que reprueban la gestión de Cuauhtémoc Blanco es alrededor del 75%. La diferencia, en todo caso, estaría en que los diputados tienen los medios para actuar en contra del gobernador siempre que se apeguen al proceso jurídico requerido para ello, que en este caso sería la solicitud de un externo (en este caso tres de una fiscalía y una de ciudadanos) para iniciar proceso de juicio político contra el mandatario, y después desahogarlas conforme a la norma jurídica; es decir, sólo podría proceder en caso de que hubiera materia suficiente para someter al enjuiciado por su responsabilidad comprobada en los hechos que se le imputan.

Otro señalado con insistencia por el gobernador como autor de múltiples confabulaciones es justamente su antecesor, Graco Ramírez, a quien Cuauhtémoc Blanco le ha conferido un poder e influencia casi sobrehumano. El ex gobernador probablemente compita con su sucesor en el nivel de rechazo ciudadano, su influencia en la política pública actual es relativa y apenas en algunos sectores políticos marginales. Ello no significa, por cierto, que si el ex gobernador dice una verdad, tal vaya a convertirse en mentira. Y probablemente Graco sea uno de los menos afectados por las decisiones de su sucesor en Morelos, pero bien puede alinearse con un movimiento de inconformidad ciudadana y (con sus mañas políticas), hacerlo parecer como suyo ante los ojos de quienes le quieren creer.

Lucy Meza y Rabindranath Salazar, igual que Margarita González, los tres también señalados por el gobernador, están en lo suyo: la búsqueda de apoyos para ganar las encuestas con que Morena definirá a la candidatura a suceder a Cuauhtémoc Blanco. A nadie debería extrañar entonces que haya un deslinde abierto y explícito de la gestión de Cuauhtémoc Blanco, quien fue postulado por Encuentro Social, pero también por Morena a la gubernatura en el 2018. El deslinde no sólo es necesario, sino urgente, en tanto nadie quiere cargar con el rechazo de los morelenses a la administración del actual gobernador.

Parte del pensamiento mágico tiende a asociar fenómenos ocurridos al mismo tiempo. Se piensa que hay relación necesaria entre hechos ocurridos con algún parámetro de simultaneidad, real o aparente. Probablemente eso pase con el gobernador que parece no entender que son tiempos de campaña, pero también de resolver los pendientes de todo el sexenio, y entre ellos está la revisión de la administración gubernamental.

