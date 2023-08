Cuauhtémoc Blanco defiende a AMLO, no a los libros

Los nuevos libros de texto gratuitos tienen errores, disminuyen el estándar de saberes mínimos de cada grado a niveles de escasa competencia, propagan una ideología fundada en hechos dudosos o de plano falsos y carecen de la calidad suficiente para ser considerados materiales didácticos. Bajo estos argumentos, a grandes rasgos, padres de familia, maestros, empresarios, científicos, políticos, intelectuales y otros grupos de la sociedad civil, se han pronunciado en contra de los materiales que han causado la mayor polémica educativa desde la reforma del 2014.

Otras acusaciones, como el de adoctrinar a la niñez mexicana en el comunismo pueden ser exageraciones, pero la mayoría de las críticas a los libros de texto gratuitos impuestos por la Secretaría de Educación Pública, tienen la suficiente solidez para ser tomadas en cuenta y mayormente atendidas por la dependencia y en conjunto, por el Estado mexicano.

Hay aciertos, sin duda, como el lenguaje inclusivo, algunas presentaciones didáctica. Hay otros que son intentos que se frustraron por el desconocimiento o descuido sobre las nuevas tecnologías, como la remisión a videos larguísimos o a materiales muy austeros en términos didácticos y de contenido. Pero esas pequeñas virtudes no son suficientes para rescatar un esfuerzo que, a la larga, podría traer afectaciones en la educación de millones de niños en el país.

Los tres párrafos anteriores buscan resumir el debate que en las últimas semanas se ha dado en torno a los libros. Eliminamos los adjetivos, los insultos y las partes que refieren a otras cosas fuera de los libros y que van desde la impostura de un grupo en el poder hasta la verborrea en torno a la educación como un proceso complejo que incluye planes y programas de estudio y a la figura del maestro como conductor del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En general, la discusión sobre la defensa o no de los materiales escolares tendría que centrarse en ellos, probablemente permitir la ocasional intromisión de algunos factores que, siendo parte de la realidad escolar, no impactan en la autonomía de contenido que el libro en sí mismo ofrece.

Para muchos de los opositores a los materiales de marras, el problema se convierte en un asunto jurídico en tanto los libros de texto gratuitos, obligatorios en las escuelas, podrían atentar contra el interés superior de la infancia, que forma parte del orden constitucional del país, últimamente muy vapuleado, pero que representa el conjunto de normas por las que los mexicanos decidimos vivir y organizarnos. De ahí que algunos grupos hayan buscado, y logrado, una suspensión provisional a la entrega de los libros de texto gratuitos. No se trata sólo de molestar al inquilino de Palacio Nacional, hay argumentación jurídica que obligaría a hacer una pausa, revisar y corregir todos los contenidos que así lo requieran.

Esa suspensión le ha venido guanga a la SEP y a las autoridades de los gobiernos de Morena que, a fortiori, están en proceso de repartición de los libros porque así lo quiere la Federación. A la sazón, los gobernadores identificados con la cuarta transformación firmaron un desplegado en apoyo a la distribución y en contra de quienes han osado criticar a los libros, a quienes etiquetan como “la derecha”. Es decir, el asunto ya no es sólo educativo y jurídico, ha adquirido un nivel de riesgo político en tanto la determinación que violaría un mandato judicial ha sido instruida ni más ni menos que por el presidente, López Obrador.

Bajo este escenario, muchos podrían sentir algo de pena por las recientes declaraciones del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, aunque en este espacio agradecemos su cumplida sinceridad respecto al origen de la defensa de los libros de texto. Al ser preguntado sobre la cuestión, el gobernador confesó “mira, hay algunos, que se ha hablado con los gobernadores, y hay muchos que no están de acuerdo pero como te digo, nosotros seguimos la línea del gobierno federal, y yo creo que, pues a final de cuentas somos gentes (sic) allegados al presidente de la República, entonces somos aliados del presidente de la República y yo como siempre les he dicho estoy muy agradecido con él porque me ha ayudado mucho en Morelos con obra pública, y ni modo que yo le diga, pues sabes qué, que siempre no, Soy amigo de él, le tengo un gran cariño, porque me ha ayudado muchísimo, entonces ni modo que le diga oye sabes qué, pues yo no voy a… pues no”.

No hubo un argumento pedagógico, didáctico, laboral, jurídico en la explicación del gobernador. Pero explica perfectamente cómo funciona su gobierno y por qué está tan lejos de los morelenses.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx