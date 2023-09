Cuauhtémoc Blanco, de la CDMX al siempre no

Uno puede anticipar lo que este martes dirá el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, al gobernador, Cuauhtémoc Blanco. Algo así como “oye, Cuauh, siempre te hemos apoyado, pero no puedes buscar la candidatura de Morena a la Ciudad de México, ya lo hablamos y vamos a buscarte otra posición, probablemente en la Cámara, como senador o diputado”. El que gobierna Morelos seguramente discutirá, no le gustará la determinación, argumentará en su defensa el permiso del presidente, López Obrador para buscar la candidatura, el anuncio hecho a los medios locales y nacionales, el daño que a su imagen y la del partido provocaría cambiar de decisión.

Hay obstáculos diferentes al del desastre que ha significado la administración Blanco en Morelos para evitar que el otrora ídolo de miles de aficionados al futbol mexicano no participe en la designación de candidatos de Morena a la Jefatura de Gobierno. El proyecto de Morena para recuperar lo perdido en la Ciudad de México pasa más por Omar García Harfuch que por Cuauhtémoc Blanco por cuestiones de público objetivo; el ex secretario de seguridad de la CDMX tiene alguna posibilidad de recuperar a las clases medias perdidas por Morena en el 2021, target que le costaría mucho más trabajo a Cuauhtémoc Blanco. El escenario político en Morelos apunta para que una ausencia definitiva del gobernador, obligatoria si lograra la nominación a la CDMX, abriera el espacio a la mayoría opositora en el congreso local de hacerse con el espacio y podría mermar las posibilidades de Morena y sus aliados para retener el gobierno del estado en el 2024. Además incluso en su nuevo partido, Morena, hay quienes dudan de la capacidad de Cuauhtémoc Blanco para gobernar la Ciudad de México, no sólo por los resultados en Morelos, sino por la idea de complejidad de una urbe con más de cuatro veces la población de Morelos y cuyo presupuesto representa siete veces más que el de la tierra de Zapata.

El mayor obstáculo, sin embargo, es el legal. Si bien el gobernador de Morelos ha sabido usar las lagunas de la ley a su favor, por ejemplo para demostrar la residencia en el estado en el 2015; el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el tercer párrafo de su fracción primera advierte que: “Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho”. Es decir habría una prohibición expresa a que Blanco se postulara. Cierto que algunos abogados aseguran que al referirse a “ese cargo”, el constituyente refería al que ocupa al momento, lo que abriría la puerta a que un gobernador de un estado se postulara para otro sin mayores problemas, y de hecho, así se ha asumido en el plano local; pero aparentemente el asunto estaría abierto a la interpretación no de los beneficiarios del demostrativo, sino de los tribunales constitucionales que, en una interpretación del espíritu constituyente podrían decir que el espíritu de la ley refiere a cualquier gubernatura y no sólo a la que ya ocuparon, lo que eliminaría en automático a Morena de la contienda por la CDMX.

Así, la decisión de la dirigencia nacional del partido sería buscar un acomodo diferente a Cuauhtémoc Blanco, uno que lo obligara a hacer campaña en la Ciudad de México para usar su potencial electoral como figura del futbol; la opción más probable es el senado, aunque no puede descartarse una alcaldía, esa en la que el gobernador reiteradamente ha dicho no tener interés de competir.

Por supuesto que ese cambio, que lo más pronto se anunciaría este martes o miércoles, retrasará los tiempos para que el mandatario deje la gubernatura, lo que permitiría que los gobiernos federal o estatal, o ambos, buscaran acercamientos con el Congreso para permitir una transición menos accidentada del poder en Morelos. Porque de inicio, parece que ni para la solicitud de licencia habría reunido suficientes votos.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx