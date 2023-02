¿Cuauhtémoc arranca campaña?

“Que hagan lo que quieran”, así concluye el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, el round más reciente del pleito con los 15 diputados constituidos en oposición al Ejecutivo del estado y que le han provocado más de un coraje, como bien se ha esforzado en demostrar (hasta una gira de vituperios y acusaciones les ha dedicado). El mandatario tomó así el resolutivo que desechó la pretensión del Ejecutivo estatal para suspender la aplicación del presupuesto 2023, que ya tiene un mes que debería aplicarse en los términos que dicta el Congreso mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el fondo de la controversia constitucional promovida por las huestes del mandatario para evitar, entre otras cosas, la prohibición de transferencias presupuestales libres (o discrecionales), a las que el Ejecutivo está tan acostumbrado.

Aparentemente, el gobernador está cambiando de estrategia. Así lo muestra el cambio de sede del informe de gobierno, que este año será en la Plaza de Armas de Cuernavaca, a diferencia de los anteriores. Desde el principio de su administración, Cuauhtémoc Blanco leía el documento de informe en el Centro Cultural Teopanzolco, con estricto control de acceso y en una ceremonia que pretendía ser solemne. Poca gente acudía. En esta ocasión, el mandatario busca llenar la plaza y para ello contará con el apoyo del espectáculo que al alimón darán la Sonora Santanera y el grupo Merenglass, con sus respectivas cuotas y tarifas de por medio.

El rollo entra en el terreno del simbolismo, se busca llenar una plaza para demostrar un respaldo ficticio. Las encuestas colocan al gobernador como uno de los peores, o el peor evaluado de los mandatarios estatales, pero las plazas llenas siempre son impactantes para quienes no conocen la realidad local.

Este viernes, el cuarto informe de Cuauhtémoc Blanco no debe leerse como un ejercicio de rendición de cuentas, sino como el arranque de su campaña en pos de un nuevo cargo de elección popular. La imagen que se escogió para el acto ha abandonado el morado que lo asociaba con el Partido Encuentro Social y se ha teñido de rojo (es en serio), seguramente como un inicio de transición al guinda de Morena, y no en alusión a la sangre o los muertos. También utilizan el dorado, no sabe uno si en alusión al esplendor de la Roma cesárea o porque hace pensar en hoteles de Las Vegas. El escenario también es diferente y, aunque los problemas siguen siendo los mismos con que el sexenio inició y la mayoría se han agravado, el gobernador ya no piensa en ello. Su mira está puesta en el 2024, y hacia allá intenta avanzar.

Cierto que aún no nos ha dicho el mandatario si ya pidió permiso, como anunció, al presidente López Obrador para buscar otro cargo en las próximas elecciones. Pero, fundado o no, el ánimo de su equipo está ubicado en construir el futuro mediante el menor cuidado posible del presente. Se trata de que Cuauhtémoc Blanco se vea como un personaje evolucionado, que ya fue alcalde de Cuernavaca y gobernador de Morelos y puede asumir otro encargo, y para las apariencias, las plazas llenas y los colores vistosos y triunfalistas ayudan. Lo que estorba al final de todo es la realidad.

Hay que decirlo claramente, Cuauhtémoc Blanco Bravo, como cualquier otro ciudadano tiene derecho a postularse para el cargo público que la ley le permita siempre que cumpla los requisitos legales para ello. Si esa postulación tiene respaldo ciudadano o es para bien de la comunidad a la que piense dedicarse después, es un asunto totalmente diferente. Así que no se puede criticar al gobernador por hacer su luchita, siempre que no haya uso de recursos públicos para la promoción personal de la imagen, y que el acto se ajuste a la austeridad que pregona el movimiento al que supone pertenecer. Porque no es como que la Sonora Santanera quepa en un vocho, o que Merenglass cobre lo que un mariachi del zócalo de Cuernavaca. El acto en el zócalo muy probablemente resultará mucho más caro que los del Teopanzolco, pero a lo mejor el momento de lanzar una nueva candidatura así lo requiera.

Habría que reconocer que antes de su carrera política, Cuauhtémoc Blanco seguramente no requería tanta parafernalia para iniciar cualquier campaña. Probablemente lo que veremos el viernes, con tanta pompa, sea una evidencia de algo mucho más triste, el desgaste de una figura pública en el poder.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx