¿Cuándo se va de Morelos Cuauhtémoc Blanco?

Aunque a muchos les corre prisa por ver partir al gobernador, Cuauhtémoc Blanco, a buscar nuevas aventuras en su natal Ciudad de México, lo cierto es que entre la estrategia destanteadora que el ex futbolista mantiene sobre su futuro y lo que establece la norma jurídica, valiente sería quien le pusiera una fecha al hecho que, sin embargo, ocurrirá en una fecha que difícilmente pasaría del tercer mes del 2024.

En términos generales, los funcionarios públicos designados o electos aspirantes a alguno de los cargos que se disputarán en los comicios de junio del 2024, tendrán que renunciar o solicitar licencia, según el caso, los primeros días de marzo de ese año. Sin embargo, en este afán de adelantar los procesos, partidos políticos y pactadas coaliciones electorales pueden poner algunas reglas propias para sus procesos internos. Morena, por ejemplo, hizo que sus aspirantes a la nominación presidencial renunciaran seis semanas antes de que empezara a levantarse la famosa encuesta, única fuente de su proceso interno. La proyección es que lo mismo pase con el resto de las candidaturas de la alianza oficialista, incluidas las nueve gubernaturas, entre las que figuran Morelos y la Ciudad de México. Así que si el gobernador tiene en mente buscar la candidatura a la jefatura de gobierno de la CDMX, como ha adelantado sin mucha convicción, tendría que separarse del cargo a más tardar cuando se emita la convocatoria, que según cálculos de los morenistas ocurriría a en la segunda quincena de septiembre o la primera de octubre.

Sin embargo, podría ser que Morena le cerrara las puertas al mandatario morelense para buscar esa posición específicamente. Clara Brugada, Omar García Harfuch y Ricardo Monreal son los otros aspirantes con posibilidades. Brugada cuyo trabajo en Iztapalapa la ubica con el mayor respaldo en las encuestas previas a la contienda, no tiene desavenencias con la virtual candidata presidencial; García Harfuch parece una garantía electoral en sectores no tan radicales de Morena; Ricardo Monreal podría negociar el apoyo a la candidatura de Claudia Sheinbaum y disciplina posterior a cambio de ser considerado; y Cuauhtémoc Blanco tiene su popularidad como deportista residente de Tepito y muchos pendientes que lo vuelven un aspirante peligroso que, además, no es del equipo de la aspirante a la presidencia ni del futuro dirigente de Morena, Adán Augusto López. Cierto que nadie se peleará con Cuauhtémoc Blanco en tanto es de los consentidos del presidente López Obrador, pero eso no significa que le vayan a dar su apoyo.

Así que el futuro de Cuauhtémoc Blanco podría dirigirse a otra posición, probablemente el Senado, o la que parece agradarle mucho menos, una alcaldía en la CDMX. En tal caso, el gobernador podría esperar otro rato hasta que la convocatoria para tales posiciones se abriera, probablemente a principios de diciembre, en cuyo caso su separación del cargo en Morelos se aplazaría. Incluso podría ser que para la selección de candidatos a senadores no se pidiera solicitar licencia al cargo y hasta que fuera por la vía más eficiente del palomeo de listas por parte de la candidata, en cuyo caso Blanco podría esperar hasta marzo para solicitar licencia a la gubernatura.

Y por supuesto que para quienes no estiman a Cuauhtémoc Blanco, la situación puede ser desesperante, sobre todo porque piensan que, una vez solicitada la licencia al cargo, el gobernador dejaría de gozar de fuero y los expedientes que persigue la Fiscalía Anticorrupción de Morelos tendrían más posibilidades de moverse. Para que ello pase, por cierto, el Congreso tendría que autorizar la separación del cargo del gobernador, lo que coloca a la mayoría legislativa opositora a Cuauhtémoc Blanco en la posición más privilegiada que hayan tenido. Podrían, por ejemplo, negar la petición lo que obligaría en primera instancia a la permanencia de Blanco en la posición para la que fue electo en el 2018 y arruinarían entonces la posibilidad de nuevas aventuras políticas para el ex futbolista. También podrían venderla cara, por ejemplo, a cambio de la rendición sin reserva alguna del gobierno estatal completo, es decir, los quince diputados adversarios políticos del mandatario pondrían al sustituto sin necesidad de respetar el famoso derecho de silla. Otra posibilidad es que lo dejen ir sin meter mucho la mano, a final de cuentas el daño de la administración de Blanco a la entidad ya está hecho y sin duda tendrá un alto costo electoral para quienes estuvieron cerca de él los últimos cinco años.

De cualquier forma, el futuro político cercano de Morelos parece no decidirse aquí, sino en la Ciudad de México. Otra vez.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx