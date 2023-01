¿Cuándo citarán a declarar a Hugo Eric?

Regular le vino al gobernador, Cuauhtémoc Blanco, que en una suerte de involuntario regalo de cumpleaños, la Fiscalía General de la República haya emitido un comunicado que sirve para darle un recargón a Uriel Carmona, el fiscal morelense, con el caso del probable feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, justo la tarde del día en que su ex socio político, Hugo Eric Flores Cervantes, rompió públicamente con el mandatario y lo acusó de un montón de conductas que, una a una podrían ser constitutivas de delitos. Tan bien le pudo caer que hasta la Coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal difundió el comunicado de la PGR de forma nada discreta en una acción que buscaba desviar los reflectores de las demoledoras declaraciones del dirigente del PES.

El golpe mediático al fiscal, uno más de tantos que lleva a estas alturas, no fue tan contundente, hubo medios que privilegiaron en cambio el desaguisado del alcalde de Zacualpan, aunque realmente pocos dieron al pleito entre Hugo Eric y Cuauhtémoc la relevancia que tiene; decisiones editoriales que corresponden a la agenda de cada medio y no necesariamente al contacto con la realidad. Pero lo que acusa el dirigente partidista, antes aliado del gobernador, es de una gravedad enorme, más cuando se revisa a fondo cada uno de los párrafos del mensaje del ex profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica. El tamaño de las acusaciones, tendría que ser material de una declaración más amplia, no ante los medios de comunicación, sino ante las fiscalías general y anticorrupción del Estado de Morelos.

Además de todas las presuntas fechorías que Flores Cervantes lanza y que podrían considerarse más en el terreno de lo personal, llama la atención el que habría sido el gobernador, Cuauhtémoc Blanco quien dio la orden de retirar a la fuerza policíaca que había acudido a impedir el linchamiento de dos presuntos delincuentes que finalmente fueron golpeados y quemados en la plaza del pueblo a finales de septiembre del 2021. Hugo Eric asegura en el texto que el gobernador no agotó los recursos del estado para atender la crisis en Huitzilac y ello habría hecho que el problema escalara.

Al día siguiente, el gobernador recibió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en Jojutla. Ahí repitió su eterno ritornello en materia de seguridad “en Morelos no pactamos con delincuentes, no nos tiembla la mano para llevar ante la justicia a quienes hacen daño a Morelos”. Mientras en otra pista del mismo escenario, el entonces secretario de Gobierno asumía la responsabilidad del actuar policiaco previo, durante y después del linchamiento.

En aquél momento, Pablo Ojeda advirtió que la decisión de retirar a la policía se había tomado porque eran superados en número por la enardecida turba que iba a linchar a los dos sujetos. En todo Huitzilac, aseguraba entonces, hay 28 policías, que eran insuficientes para contener a más de 200 habitantes del pueblo. Aún así, el asunto duró varias horas, los refuerzos llegaron pero sólo a acordonar la zona.

Y más allá de haberse denunciado a posteriori la presunta responsabilidad de los dos hombres victimados en el rapto de una niña, el estado en Morelos permitió que un grupo de pobladores tomara venganza, no justicia, cobrando la vida de los presuntos responsables.

Llama la atención que ante señalamientos de ese tamaño, que resultan mucho más graves que los de corrupción y vida licenciosa que hizo el mismo Hugo Eric en su intervención, al momento no haya una comunicación oficial de los fiscales General, Uriel Carmona, y Anticorrupción, Juan Salazar, sobre un eventual llamado a Hugo Eric para que haga esas mismas declaraciones ante la autoridad competente para investigar y perseguir. Tampoco los diputados han dicho si convendría que el dirigente del PES acudiera a presentar, aunque sea por escrito, esas denuncias que también debería conocer la Legislatura en tanto podrían aportar a expedientes que tiene en trámite contra el mandatario.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx