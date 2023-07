Congreso y juicio político contra Cuauhtémoc Blanco

El Congreso del estado cerrará el período ordinario de sesiones con dos temas fundamentales. Primero, la ampliación presupuestal para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, un asunto en que seguramente le irá bastante bien en tanto difícilmente se encontraría alguien que, después de más de seis años en crisis, no reconociera la necesidad de recursos que tiene la institución de educación media superior y superior más grande del estado, o negara el aporte que la UAEM ha tenido en el desarrollo económico y social de Morelos. Así, se espera un voto unánime a favor de la iniciativa que fue presentada desde el 2021 por la fracción parlamentaria del PAN y que hasta hace una semana logró el consenso general.

El segundo, en cambio, no es tan sencillo. Se trata del juicio político contra el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, solicitado por abogados morelenses por omisiones en la tarea de brindar seguridad a los morelenses. Para los promoventes, el gobernador habría incurrido en la omisión de procurar brindar seguridad a la población del estado y este motivo sería suficiente para removerlo del cargo. Aparte están las tres solicitudes de procedencia contra el mismo gobernador por diversos delitos entregadas por la Fiscalía Anticorrupción al Legislativo, que no forman parte del cuerpo del juicio político que se ha de discutir, si se encuentran los consensos, en el pleno del Legislativo justo este viernes.

Los diputados no tienen un día de campo. Si bien la intención de los promoventes del juicio político parece bastante sólida, los recursos legales, burocráticos y legislativos para echar abajo el procedimiento son vastísimos. No sería la primera vez. En diciembre 2016, a punto de resolverse el procedimiento en contra del entonces alcalde, Cuauhtémoc Blanco, logró que un juez dictara la suspensión del procedimiento que fue acatada por el Tribunal Superior de Justicia, lo que le permitió no sólo concluir su período sino ser candidato y ganar la elección para gobernador en el 2018. Es decir, el gobernador sabe el camino para lograr protección federal y si en el 2016 tenía el respaldo de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; ahora cuenta con el del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que podría inhibir a algunos funcionarios y representantes del partido Morena, a actuar jurídicamente contra el gobernador.

Si bien la mayoría opositora en el Congreso del estado suma quince votos para casi todos los asuntos, cuando se refiere a proceder contra Cuauhtémoc Blanco podrían no ser tantos. Algunos legisladores difícilmente se enfrentarían no al gobernador, sino al respaldo que el presidente le ofrece, Entre los que buscarían no contravenir los deseos de López Obrador están Tania Valentina Rodríguez, PT; Paola Cruz, Macrina Vallejo, Alejandro Martínez, Morena; y probablemente hasta el propio Agustín Alonso, Nueva Alianza, quien se ha declarado lopezobradorista cada vez que se le presenta la oportunidad. Porque modificar los presupuestos, hacer comparecer a funcionarios incapaces, evidenciar probables actos de corrupción, criticar las políticas públicas de Blanco, es muy diferente a separarlo del cargo con vista el Tribunal Superior de Justicia para que se le dicte sentencia.

Y si el primer obstáculo podría ser de arrojo, el segundo es de cálculo político. ¿Qué tanto conviene a la oposición en Morelos que Cuauhtémoc Blanco siga al frente del gobierno de Morelos desgastando con ello a Morena y sus probables aliados? Según las encuestas el desgaste provocado por la mala evaluación del gobernador, y por la polarización que desde el Ejecutivo se ha impulsado hasta llevar a Morena a la fractura interna, coloca a la oposición en Morelos en posición de alcanzar y rebasar la intención de voto de la alianza de izquierdas. Sin alguien que recomponga las cosas, la oposición no ha requerido siquiera perfilar aspirantes para estar en posición de competir en un estado lopezobradorista.

La tercera barrera tiene que ver con el juicio político en sí mismo. La interpretación jurídica que se puede hacer del procedimiento y sus matices políticos podrían resultar en el debilitamiento de la evidencia. Lo complicado de definir la omisión en el desempeño del encargo, cuando el Ejecutivo en conjunto ha interpuesto decenas de pretextos para no modificar la estrategia de seguridad, representa un verdadero reto en términos de construcción jurídica para un juicio objetivo.

No hay forma de que el Congreso resulte ileso en la segunda aduana, sólo le queda operar para evitar el mayor daño posible.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx