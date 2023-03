Comparecencias y el derecho a saber

Aunque probablemente benéfica en términos de buen gusto y hasta civilidad política, la decisión del Congreso que concluye las comparecencias de funcionarios del Poder Ejecutivo para glosar el cuatro informe de gobierno de Cuauhtémoc Blanco es una muy mala señal respecto del entendimiento que debería haber entre los poderes del estado y para la transparencia que le deben a los habitantes de Morelos. Claro que, convertidas desde la óptica de algunos en circos donde los protagonistas (funcionario y diputados), intercambian epítetos y evasivas, las comparecencias parecían servir de muy poco para los objetivos de rendición de cuentas y conservación del diálogo entre poderes. Algo cierto es que difícilmente la presencia de los secretarios de despacho en el Legislativo ha contribuido a cualquiera de esas cosas, pero el deterioro en la relación entre los poderes volvió al diálogo y la transparencia tareas francamente imposibles, así que por economía de la comunicación, primero se redujo el número y luego de plano se cancelaron.

Probablemente el punto de quiebre haya sido la presentación de la jefa de la oficina de la gubernatura, Mónica Boggio. La funcionaria evadió responder a las preguntas y críticas de los diputados porque versaban, dijo, sobre cosas que no estaban en el documento de informe que fue entregado a los legisladores. Y aunque Boggio tenía parte de razón (probablemente porque entendió la glosa como una suerte de paráfrasis -decir lo mismo con otras palabras), los diputados entienden, igual que la mayor parte de quienes conocen el término, la glosa como una necesaria ampliación de contenido en tanto es un ejercicio explicativo de un documento o expresión inconcluso, en extremo complejo, o confuso. En este sentido, del informe de las acciones del Ejecutivo surgieron muchas dudas sobre tales acciones, pero también sobre las omisiones que podrían considerarse en los ejes que el documento propone como su seccionado, los números que presenta, y las decisiones tomadas con la información disponible.

Pero los secretarios del gabinete de Cuauhtémoc Blanco llegaron al Congreso con prejuicios que determinarían el futuro de la comparecencia: primero, los diputados buscarían dejar mal a la administración del gobernador; segundo, muchos de los legisladores tienen la mira puesta en las elecciones del 2024, lo que les llevaría a asumir cierto protagonismo; tercero, los diputados pretendían mantener negocios o beneficios personales y de grupo que tratarían de justificar con argumentos expuestos en las comparecencias. Y si bien los efectos de las comparecencias pudieron rondar esas líneas, pretender evitarlos a toda costa lesionó los objetivos de las mismas y negó a los morelenses el derecho a recibir información oportuna y de primera mano sobre la gestión gubernamental.

Después de los episodios de encuentros para este año, lo que resulta evidente es la intención de mantener la pugna política entre grupos con poder a costa incluso de los derechos ciudadanos. Y la conducta no se reduce, por cierto, al affaire entre el Congreso y el Ejecutivo, es evidente también en los ayuntamientos, y entonces la lesión a las garantías de los morelenses resulta mucho más grave que el simple ejercicio de transparencia, porque pega entonces a los recursos para servicios municipales. No son pocos los episodios en que los ayuntamientos han sido “castigados” por no someterse a los grupos en el poder. Y justo esa era una de las preguntas más pertinentes en las comparecencias.

Y faltaron funcionarios, particularmente los responsables de la pequeña catástrofe local en el gasto social, por ejemplo, Salud y Educación, quedan debiendo mucho a los morelenses, donde también se deben muchas explicaciones, como el desabasto de medicamentos y la deficiente infraestructura y equipamiento en salud, el aumento en el rezago educativo, los adeudos con el personal de base, y otros que lesionan todos los días a más morelenses. Tampoco tendremos respuestas a ninguna de esas dudas.

Probablemente tendría que replantearse el formato y alcance de las comparecencias, obligar a que los funcionarios las asuman con la responsabilidad que requiere el ejercicio, de otra forma, lo vivido en el Congreso estas dos semanas se repetirá hasta ya no importar a nadie. Aunque a lo mejor ese era el objetivo.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx