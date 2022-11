Cena con priistas

El restaurante no está nada mal, dicen que es el fav del gobernador Cuauhtémoc Blanco, y a lo mejor sí, porque está a unas mesas de distancia acompañado por Víctor Mercado, Ulises Bravo y otros notables. En la mesa a la que fuimos convocados, Carolina Viggiano, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, Jonathan Márquez, Laura Ocampo y Nabor Ojeda, dirigentes y delegado del partido en Morelos, y colegas periodistas. La idea, hasta donde se nos explica es lograr una conversación sobre política nacional y estatal en la que se adelantan, por cierto, los nombres de quienes podría proponer el partido como candidatos a la gubernatura del estado para la elección del 2024, y se nos jura que el PRI no acompañará la reforma electoral del presidente López Obrador, ni el presupuesto del gobierno federal para el 2023.

De hecho, Carolina Viggiano estuvo en Morelos con dos motivos, primero participar en una asamblea donde buscaba informar las afectaciones a los estados que presenta el presupuesto federal para el año entrante, y segundo iniciar sus tareas en Morelos como coordinadora de circunscripción rumbo a las elecciones del 2024, en que el partido en el estado intentará volver de entre los muertos. Una de sus urgencias, por cierto es encontrar prospectos para la candidatura al gobierno estatal y tener así cómo negociar en la mesa con PAN y PRD. Porque las propuestas que tiene Jonathan Márquez son bastante modestas, Ángel García Yáñez, senador; Rosalina Mazari, ex legisladora local y federal; Laura Ocampo, ex legisladora y actual secretaria general del partido; y el diputado local, Eliasib Polanco. Ninguno como para enamorar a los electores de la sociedad civil, pero tampoco a panistas y perredistas que convergerían en la alianza, y tampoco alguien que pudiera atraer eventualmente a otras fuerzas, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano. Así que Carolina Viggiano platica con la gente y pregunta: “¿entonces quién?”, y las respuestas tienen características pero no nombres.

Eso sí, la secretaria general del PRI jura que no apoyan la reforma electoral del presidente, junto a todos los priistas de la mesa, convenientemente sentados frente a los periodistas, advierte que la propuesta presidencial no pasará. Pero, conforme avanza la noche el rechazo absoluto y enjundioso del principio parece irse desgastando. “Sí hay cosas que cambiar” en la norma electoral, pero en el desorden de la tertulia jamás acaban de definirse, algo en torno a la sobrerrepresentación, pero seguir con los plurinominales, reducir los costos del INE, y así. Pero la reforma que quiere el presidente, la que pegaría al INE, los tribunales electorales y los organismos locales electorales, no tendría, en este momento, los votos del PRI en diputados federales y senadores, esos que le resultan necesarios para concretarse.

El PRI no está de vuelta, pero quiere. Le faltan nada más los votos y para ello requiere de reconciliarse con los sectores que rechazan a los gobiernos emanados de Morena; elaborar una propuesta creíble de gobierno que incluya el combate y sanción a la corrupción de la que muchos priistas han sido beneficiarios; concretar una alianza amplia con los partidos que hoy son la oposición a los gobiernos federal y estatal, basada en una plataforma común y un gobierno de coalición, aunque no esté legislado aún. Es decir, se ve lejano, pero los priistas tienen la voluntad, por lo menos aparente.

La alianza con el PRI en Morelos no será sencilla, en el 2021, el tricolor logró en solitario 2.93% de los votos para diputados, y 5.25% en alianza con el PRD. De la última cifra, poco menos de la mitad fueron para un candidato de mayoría que ya no está en el PRI. En Ayuntamientos, al PRI le fue mejor, 5.22% en solitario y 3.28% en alianza con el PRD. En el mejor de los casos, el PRI aportaría entre 8 y 9% de los votos totales en la elección local; según encuestas muy optimistas hasta el 11%, lo que le convierte en uno de esos “males necesarios”, porque resulta que la oposición junta puede derrotar de forma ajustada a Morena, especialmente si el partido del presidente profundiza su ruptura local; pero si cada partido va en solitario, es probable que Morena retenga la plaza en beneficio, probablemente, del grupo del gobernador.

Y claro, se parte de muchísimos supuestos para configurar escenarios donde la oposición en Morelos reviva y derrote a Morena, pero algunos de ellos ya empiezan a darse.





